'Gerekirse simit yiyeceğiz' diyen Avşar, lüks bir restoranın arka kapısından çıkarken görüntülendi

Birkaç hafta önce ekonomik kriz hakkında, “Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum” sözleri büyük tepki çeken Hülya Avşar, Etiler’de lüks bir restoranda yemek yedikten sonra görüntülendi. Mekanın arka kapısından çıkmak isteyen Avşar, çam ağaçlarının arkasına saklanarak şoförünü de oraya çağırdı.Karşısında basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Avşar, basın mensuplarının “Neden arka kapıdan çıktınız?” sorusu üzerine gülmeye başladı. Kendisinin böyle bir isteğinin olmadığını söyleyen şarkıcı, “Vallahi ben de anlamadım, mekan görevlileri ‘sizi arka kapıdan kaçıralım’ deyince ben de tamam dedim” dedi.
Ekonomik krize ilişkin "Gerekirse simit yiyeceğiz" sözleri ile tepkilerin odağı haline gelen Hülya Avşar, İstanbul Etiler'de lüks bir restoranda yemek yerken basın mensupları tarafından görüntülendi.
Birkaç hafta önce ekonomik kriz hakkında, “Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum” sözleri büyük tepki çeken Hülya Avşar, Etiler’de lüks bir restoranda yemek yedikten sonra görüntülendi. Mekanın arka kapısından çıkmak isteyen Avşar, çam ağaçlarının arkasına saklanarak şoförünü de oraya çağırdı.
Karşısında basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Avşar, basın mensuplarının “Neden arka kapıdan çıktınız?” sorusu üzerine gülmeye başladı. Kendisinin böyle bir isteğinin olmadığını söyleyen şarkıcı, “Vallahi ben de anlamadım, mekan görevlileri ‘sizi arka kapıdan kaçıralım’ deyince ben de tamam dedim” dedi.