Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220120/girisimci-kadinlardan-kivi-dolmasi-1052943119.html
Girişimci kadınlardan ‘kivi dolması’
Girişimci kadınlardan ‘kivi dolması’
Ordu'da Perşembe ilçesindeki kadın kooperatifi üyeleri, yaptıkları kivi dolmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tanıttı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T15:56+0300
2022-01-20T15:56+0300
ordu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052943050_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_e83b2d828c4aa572bc75464470feb919.jpg
Ordu'da Perşembe ilçesindeki kadın kooperatifi üyeleri, yaptıkları kivi dolmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tanıttı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Perşembe Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, çeşitli meyve ve sebzelerden kuru yiyecekler, reçeller üreterek ilçedeki büfelerde satışa sunuyor.Bilinen yöresel ürünlerin yanı sıra farklı lezzetler de deneyen kadınlar, Ordu'da fındıktan sonra üreticilere en çok kazandıran kividen dolma yaptı. İç malzeme olarak pirinç, kuş üzümü, dolmalık fıstık, dere otu ve çeşitli baharatlar kullanan kadınlar, Başkan Güler'i makamında ziyaret ederek kivi dolmasını tanıttı.Güler, bu tür çalışmalarla kendi ayakları üstünde duran kadınlarla iftihar ettiklerini, onlara destek olduklarını söyledi.Kadınların hem ekonomiye katkı sunduğunu hem de yöresel ürünleri tanıttığını belirten Güler, çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.'Pekmezinden eriştesine varana kadar kurutabiliyoruz'Kooperatif Başkan Yardımcısı Esin Baş ise tesislerinde her türlü sebze ve meyveden farklı lezzetler elde ettiklerini anlattı.Ordu'da ilk kurulan kooperatiflerden biri olduklarını ifade eden Baş, "Deneme ürünlerimize başladık. Tesisimizde aklınıza gelebilecek bütün meyve ve sebzeleri işleyebiliyoruz. Bilindiği üzere bölgemiz nemli bir yer. Biz fırınımız sayesinde her şeyi yapabiliyoruz. Pekmezinden eriştesine varana kadar kurutabiliyoruz. İnşallah bu şekilde emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.Kooperatifin yönetim kurulu üyesi Gönül Akbaş da işlerini severek yaptıklarını kaydederek, "Başkanımızın çok güzel fikirleri var. Biz de Bakanımızın desteği ile üretmeye devam edeceğiz. Perşembe'de bir büfemiz var. Bütün ürünlerimiz orada satılıyor. İnşallah bundan sonra da Altınordu'da yerimizi alacağız. Düşünen, üreten kadınlar olarak üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052943050_280:0:1120:630_1920x0_80_0_0_831435a66a2e367bbdb245eb52600346.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ordu

Girişimci kadınlardan ‘kivi dolması’

15:56 20.01.2022
© AAKivi dolması
Kivi dolması - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
Abone ol
Ordu'da Perşembe ilçesindeki kadın kooperatifi üyeleri, yaptıkları kivi dolmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tanıttı.
Ordu'da Perşembe ilçesindeki kadın kooperatifi üyeleri, yaptıkları kivi dolmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tanıttı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Perşembe Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, çeşitli meyve ve sebzelerden kuru yiyecekler, reçeller üreterek ilçedeki büfelerde satışa sunuyor.
Bilinen yöresel ürünlerin yanı sıra farklı lezzetler de deneyen kadınlar, Ordu'da fındıktan sonra üreticilere en çok kazandıran kividen dolma yaptı. İç malzeme olarak pirinç, kuş üzümü, dolmalık fıstık, dere otu ve çeşitli baharatlar kullanan kadınlar, Başkan Güler'i makamında ziyaret ederek kivi dolmasını tanıttı.
Güler, bu tür çalışmalarla kendi ayakları üstünde duran kadınlarla iftihar ettiklerini, onlara destek olduklarını söyledi.
Kadınların hem ekonomiye katkı sunduğunu hem de yöresel ürünleri tanıttığını belirten Güler, çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.

'Pekmezinden eriştesine varana kadar kurutabiliyoruz'

Kooperatif Başkan Yardımcısı Esin Baş ise tesislerinde her türlü sebze ve meyveden farklı lezzetler elde ettiklerini anlattı.
Ordu'da ilk kurulan kooperatiflerden biri olduklarını ifade eden Baş, "Deneme ürünlerimize başladık. Tesisimizde aklınıza gelebilecek bütün meyve ve sebzeleri işleyebiliyoruz. Bilindiği üzere bölgemiz nemli bir yer. Biz fırınımız sayesinde her şeyi yapabiliyoruz. Pekmezinden eriştesine varana kadar kurutabiliyoruz. İnşallah bu şekilde emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.
Kooperatifin yönetim kurulu üyesi Gönül Akbaş da işlerini severek yaptıklarını kaydederek, "Başkanımızın çok güzel fikirleri var. Biz de Bakanımızın desteği ile üretmeye devam edeceğiz. Perşembe'de bir büfemiz var. Bütün ürünlerimiz orada satılıyor. İnşallah bundan sonra da Altınordu'da yerimizi alacağız. Düşünen, üreten kadınlar olarak üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce