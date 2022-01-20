https://tr.sputniknews.com/20220120/girisimci-kadinlardan-kivi-dolmasi-1052943119.html

Girişimci kadınlardan ‘kivi dolması’

Girişimci kadınlardan ‘kivi dolması’

Ordu'da Perşembe ilçesindeki kadın kooperatifi üyeleri, yaptıkları kivi dolmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tanıttı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T15:56+0300

2022-01-20T15:56+0300

2022-01-20T15:56+0300

ordu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052943050_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_e83b2d828c4aa572bc75464470feb919.jpg

Ordu'da Perşembe ilçesindeki kadın kooperatifi üyeleri, yaptıkları kivi dolmasını Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'e tanıttı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Perşembe Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, çeşitli meyve ve sebzelerden kuru yiyecekler, reçeller üreterek ilçedeki büfelerde satışa sunuyor.Bilinen yöresel ürünlerin yanı sıra farklı lezzetler de deneyen kadınlar, Ordu'da fındıktan sonra üreticilere en çok kazandıran kividen dolma yaptı. İç malzeme olarak pirinç, kuş üzümü, dolmalık fıstık, dere otu ve çeşitli baharatlar kullanan kadınlar, Başkan Güler'i makamında ziyaret ederek kivi dolmasını tanıttı.Güler, bu tür çalışmalarla kendi ayakları üstünde duran kadınlarla iftihar ettiklerini, onlara destek olduklarını söyledi.Kadınların hem ekonomiye katkı sunduğunu hem de yöresel ürünleri tanıttığını belirten Güler, çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.'Pekmezinden eriştesine varana kadar kurutabiliyoruz'Kooperatif Başkan Yardımcısı Esin Baş ise tesislerinde her türlü sebze ve meyveden farklı lezzetler elde ettiklerini anlattı.Ordu'da ilk kurulan kooperatiflerden biri olduklarını ifade eden Baş, "Deneme ürünlerimize başladık. Tesisimizde aklınıza gelebilecek bütün meyve ve sebzeleri işleyebiliyoruz. Bilindiği üzere bölgemiz nemli bir yer. Biz fırınımız sayesinde her şeyi yapabiliyoruz. Pekmezinden eriştesine varana kadar kurutabiliyoruz. İnşallah bu şekilde emin adımlarla devam edeceğiz" dedi.Kooperatifin yönetim kurulu üyesi Gönül Akbaş da işlerini severek yaptıklarını kaydederek, "Başkanımızın çok güzel fikirleri var. Biz de Bakanımızın desteği ile üretmeye devam edeceğiz. Perşembe'de bir büfemiz var. Bütün ürünlerimiz orada satılıyor. İnşallah bundan sonra da Altınordu'da yerimizi alacağız. Düşünen, üreten kadınlar olarak üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ordu