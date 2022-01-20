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Gizemli mantar hastalığı ABD’de yayılıyor: Hastaların yüzde 30 ila 60'ının öldüğü belirtiliyor
Gizemli mantar hastalığı ABD’de yayılıyor: Hastaların yüzde 30 ila 60'ının öldüğü belirtiliyor
Louisiana'daki bir hastanede ilk kez tespit edilen ilaca dirençli bir mantar türü, iki hastayı enfekte etti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:59+0300
2022-01-20T18:00+0300
dünya
abd
virüs
ölüm
hastalık
mantar
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
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ABD Lıuisana'da bulunan New Orleans'taki Üniversite Tıp Merkezi'ndeki iki hastada Candida auris adı verilen mantar türü bulundu.Yerel haber kaynağı Nola'ya göre hastane, vakaları kamuoyuna bildirdi ancak hastaların yakın zamanda başka sağlık merkezlerinden transfer edilip edilmediğini veya uluslararası seyahat öyküsü olup olmadığını açıklamadı. Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil bulaşıcı hastalıklar tıbbi direktörü Dr. Alfred Luk, Nola'ya yaptığı açıklamada daha fazla vakanın izleneceğini söyledi ve "Herkesin alarm verici haberlerden bıktığını biliyorum, ama bu konuda gerçekten endişeliyim" ifadelerini kullandı. Louisiana'da tespit edilen vakalar, son haftalarda ABD'de bildirilen ilk vaka değil. Aralık 2021'de, Oregon'daki üç hastada da mantar tespit edildi ve eyalette vakalar görüldü. ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), sınırlı sayıda hastadan alınan bilgilere dayanarak, mantar bulaşmış kişilerin yüzde 30 ila 60'ının öldüğünü belirti. Bununla birlikte, bu hastaların birçoğunun daha önce başka ciddi hastalıklara da yakalanan kişilerden oluştuğu açıklandı.Oregon Sağlık Otoritesi (OHA) haber bültenine göre, ilk vaka 11 Aralık'ta Salem Hastanesinde yakın zamanda uluslararası sağlık hizmetlerine maruz kalmış bir hastada tespit edildi. Vakaların diğer ikisinin uluslararası sağlık hizmeti maruziyeti yoktu, ancak sağlık hizmetiyle ilişkili yayılımı gösteren ilk vakayla epidemiyolojik bağlantıları vardı.Salem Health'de enfeksiyon önleme tıbbi direktörü Jasmin Chaudhary ise, konuyla ilgili olarak "Koronavirüs pandemisi ile dünya çapında ve ülke çapında çok ilaca dirençli organizmalarda bir artış gördük ve Salem de insanların bağışıklık sahibi olduğu bir virüs değil" dedi.
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abd, virüs, ölüm, hastalık, mantar, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)

Gizemli mantar hastalığı ABD’de yayılıyor: Hastaların yüzde 30 ila 60'ının öldüğü belirtiliyor

17:59 20.01.2022 (güncellendi: 18:00 20.01.2022)
© REUTERS / Shannon StapletonABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım
ABD - koronavirüs - Kovid-19 - yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Louisiana'daki bir hastanede ilk kez tespit edilen ilaca dirençli bir mantar türü, iki hastayı enfekte etti.
ABD Lıuisana'da bulunan New Orleans'taki Üniversite Tıp Merkezi'ndeki iki hastada Candida auris adı verilen mantar türü bulundu.
Yerel haber kaynağı Nola'ya göre hastane, vakaları kamuoyuna bildirdi ancak hastaların yakın zamanda başka sağlık merkezlerinden transfer edilip edilmediğini veya uluslararası seyahat öyküsü olup olmadığını açıklamadı.
Tulane Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde nakil bulaşıcı hastalıklar tıbbi direktörü Dr. Alfred Luk, Nola'ya yaptığı açıklamada daha fazla vakanın izleneceğini söyledi ve "Herkesin alarm verici haberlerden bıktığını biliyorum, ama bu konuda gerçekten endişeliyim" ifadelerini kullandı.
Louisiana'da tespit edilen vakalar, son haftalarda ABD'de bildirilen ilk vaka değil.
Aralık 2021'de, Oregon'daki üç hastada da mantar tespit edildi ve eyalette vakalar görüldü.
ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC), sınırlı sayıda hastadan alınan bilgilere dayanarak, mantar bulaşmış kişilerin yüzde 30 ila 60'ının öldüğünü belirti. Bununla birlikte, bu hastaların birçoğunun daha önce başka ciddi hastalıklara da yakalanan kişilerden oluştuğu açıklandı.
Oregon Sağlık Otoritesi (OHA) haber bültenine göre, ilk vaka 11 Aralık'ta Salem Hastanesinde yakın zamanda uluslararası sağlık hizmetlerine maruz kalmış bir hastada tespit edildi. Vakaların diğer ikisinin uluslararası sağlık hizmeti maruziyeti yoktu, ancak sağlık hizmetiyle ilişkili yayılımı gösteren ilk vakayla epidemiyolojik bağlantıları vardı.
Salem Health'de enfeksiyon önleme tıbbi direktörü Jasmin Chaudhary ise, konuyla ilgili olarak "Koronavirüs pandemisi ile dünya çapında ve ülke çapında çok ilaca dirençli organizmalarda bir artış gördük ve Salem de insanların bağışıklık sahibi olduğu bir virüs değil" dedi.
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