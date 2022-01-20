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https://tr.sputniknews.com/20220120/gozlemlenebilir-evrende-kac-kara-delik-var-1052925227.html
Gözlemlenebilir evrende kaç kara delik var?
Gözlemlenebilir evrende kaç kara delik var?
'The Astrophysical Journal' dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre evrenin insanlığın gözlemleyebildiği kısmında 40.000.000.000.000.000 kara delik... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T10:06+0300
2022-01-20T10:06+0300
kara delik
uzay
albert einstein
izafiyet teorisi
dergi
araştırma
hesaplama
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Evrenin en büyük gizemlerinden biri olarak görülen ve Nisan 2019'da astrofizikte çığır açıcı bir açıklamayla ilk kez fotoğrafı paylaşılan kara deliklerin sayısına dair yeni bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Hakemli 'The Astrophysical Journal' dergisinde yayınlanan, yeni bir hesaplama tekniğiyle yapılan ve farklı büyüklüklerdeki kara deliklerin işleyişini ele alan araştırmaya göre gözlemlenebilir evrendeki kara delik sayısı 40 kuadrilyon, yani 40.000.000.000.000.000. Bu da kara deliklerin, evrenin bu zamana dek gözlemlenebilmiş kısmındaki maddenin yüzde 1'ini oluşturduğu anlamına geliyor. 2019'daki açıklama ilk kez Albert Enstein'ın yirmi yüzyılın başında Genel Görelilik Kuramı (İzafiyet Teorisi) bağlamında var olduğunu öne sürdüğü kara delikler konusunda yapılan ilk doğrudan gözlemdi. Uzaydaki cisimlerin yer çekim kuvvetinin kütlelerinin büyüklükleriyle doğru orantılı olduğunu öngören Einstein'ın teorisine göre kara delik gibi büyük kütleli cisimlerin zaman çekim kuvveti ve zamanı bükebilme yeteneği bulunuyor. Kara deliklerin çevresi evrendeki en vahşi yerlerden biri olarak gösteriliyor ve kendisine yaklaşan yıldızları, gezegenleri, gazı, tozu ve her çeşit elektromanyetik radyasyonu geri döndürülemez şekilde yutuyor.
https://tr.sputniknews.com/20190410/kara-delik-abd-ulusal-bilim-vakfi-teleskop-1038712340.html
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kara delik, uzay, albert einstein, izafiyet teorisi, dergi, araştırma, hesaplama

Gözlemlenebilir evrende kaç kara delik var?

10:06 20.01.2022
© AFP 2021Kara delik
Kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021
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'The Astrophysical Journal' dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre evrenin insanlığın gözlemleyebildiği kısmında 40.000.000.000.000.000 kara delik bulunuyor.
Evrenin en büyük gizemlerinden biri olarak görülen ve Nisan 2019'da astrofizikte çığır açıcı bir açıklamayla ilk kez fotoğrafı paylaşılan kara deliklerin sayısına dair yeni bir araştırmanın sonuçları paylaşıldı.
Hakemli 'The Astrophysical Journal' dergisinde yayınlanan, yeni bir hesaplama tekniğiyle yapılan ve farklı büyüklüklerdeki kara deliklerin işleyişini ele alan araştırmaya göre gözlemlenebilir evrendeki kara delik sayısı 40 kuadrilyon, yani 40.000.000.000.000.000. Bu da kara deliklerin, evrenin bu zamana dek gözlemlenebilmiş kısmındaki maddenin yüzde 1'ini oluşturduğu anlamına geliyor.
2019'daki açıklama ilk kez Albert Enstein'ın yirmi yüzyılın başında Genel Görelilik Kuramı (İzafiyet Teorisi) bağlamında var olduğunu öne sürdüğü kara delikler konusunda yapılan ilk doğrudan gözlemdi.
Uzaydaki cisimlerin yer çekim kuvvetinin kütlelerinin büyüklükleriyle doğru orantılı olduğunu öngören Einstein'ın teorisine göre kara delik gibi büyük kütleli cisimlerin zaman çekim kuvveti ve zamanı bükebilme yeteneği bulunuyor.
Kara deliklerin çevresi evrendeki en vahşi yerlerden biri olarak gösteriliyor ve kendisine yaklaşan yıldızları, gezegenleri, gazı, tozu ve her çeşit elektromanyetik radyasyonu geri döndürülemez şekilde yutuyor.
İlk kez fotoğrafı çekilen kara delik - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2019
YAŞAM
Astrofizikte çığır açan gelişme: Kara delik ilk kez fotoğraflandı
10 Nisan 2019, 15:25
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