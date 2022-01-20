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https://tr.sputniknews.com/20220120/haluk-bilginer-tek-kelimesi-bile-bana-ait-degildir-hukuksal-surec-baslatilmistir-1052950834.html
Haluk Bilginer: Tek kelimesi bile bana ait değildir, hukuksal süreç başlatılmıştır
Haluk Bilginer: Tek kelimesi bile bana ait değildir, hukuksal süreç başlatılmıştır
Oyuncu Haluk Bilginer, sosyal medyadan kendisine aitmiş gibi paylaşılan sözlerle ilgili hukuksal süreç başlatıldığını açıkladı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T18:55+0300
2022-01-20T18:55+0300
haluk bilginer
yaşam
yasal süreç
twitter
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Haluk Bilginer, sosyal medyada yayınlanan ve kendi fotoğrafının kullanıldığı bir paylaşımla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bilginer açıklamasında şunları ifade etti:Haluk Bilginer'in bahsettiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Madem sanatçıların her söylemi ifade özgürlüğü olarak savunuluyor o halde beni dinleyin. M. Kemal milli mücadele için toplanan paralarla kendine banka kurduğu için hırsızdır. Şapka kanununa muhalefet edenleri astığı için de katildir. Ödüllü bir sanatçı olarak düşünce hürriyeti kapsamında fikrimi ifade ettim, kızmak yok ama."
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haluk bilginer, yasal süreç, twitter

Haluk Bilginer: Tek kelimesi bile bana ait değildir, hukuksal süreç başlatılmıştır

18:55 20.01.2022
© TwitterHaluk Bilginer
Haluk Bilginer - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Twitter
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Oyuncu Haluk Bilginer, sosyal medyadan kendisine aitmiş gibi paylaşılan sözlerle ilgili hukuksal süreç başlatıldığını açıkladı.
Haluk Bilginer, sosyal medyada yayınlanan ve kendi fotoğrafının kullanıldığı bir paylaşımla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bilginer açıklamasında şunları ifade etti:

"Benim adımı ve fotoğrafımı kullanarak yapılan saçma sapan açıklamanın tek kelimesi bile bana ait değildir. Muhataplarıyla ilgili hukuksal süreç başlatılmıştır."

Haluk Bilginer'in bahsettiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Madem sanatçıların her söylemi ifade özgürlüğü olarak savunuluyor o halde beni dinleyin. M. Kemal milli mücadele için toplanan paralarla kendine banka kurduğu için hırsızdır. Şapka kanununa muhalefet edenleri astığı için de katildir. Ödüllü bir sanatçı olarak düşünce hürriyeti kapsamında fikrimi ifade ettim, kızmak yok ama."
© Fotoğraf : TwitterHaluk Bilginer'den açıklama: Tek kelimesi bile bana ait değildir
Haluk Bilginer'den açıklama: Tek kelimesi bile bana ait değildir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
Haluk Bilginer'den açıklama: Tek kelimesi bile bana ait değildir
© Fotoğraf : Twitter
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