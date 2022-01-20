https://tr.sputniknews.com/20220120/haluk-bilginer-tek-kelimesi-bile-bana-ait-degildir-hukuksal-surec-baslatilmistir-1052950834.html

Haluk Bilginer: Tek kelimesi bile bana ait değildir, hukuksal süreç başlatılmıştır

Haluk Bilginer: Tek kelimesi bile bana ait değildir, hukuksal süreç başlatılmıştır

Oyuncu Haluk Bilginer, sosyal medyadan kendisine aitmiş gibi paylaşılan sözlerle ilgili hukuksal süreç başlatıldığını açıkladı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T18:55+0300

2022-01-20T18:55+0300

2022-01-20T18:55+0300

haluk bilginer

yaşam

yasal süreç

twitter

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Haluk Bilginer, sosyal medyada yayınlanan ve kendi fotoğrafının kullanıldığı bir paylaşımla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bilginer açıklamasında şunları ifade etti:Haluk Bilginer'in bahsettiği paylaşımda şu ifadeler yer aldı:"Madem sanatçıların her söylemi ifade özgürlüğü olarak savunuluyor o halde beni dinleyin. M. Kemal milli mücadele için toplanan paralarla kendine banka kurduğu için hırsızdır. Şapka kanununa muhalefet edenleri astığı için de katildir. Ödüllü bir sanatçı olarak düşünce hürriyeti kapsamında fikrimi ifade ettim, kızmak yok ama."

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haluk bilginer, yasal süreç, twitter