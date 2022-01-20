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HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Hazırlık Komisyonu kuruldu
HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Hazırlık Komisyonu kuruldu
PKK’lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen fezleke, Karma... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:33+0300
2022-01-20T13:33+0300
politika
türkiye
ak parti
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milletvekili
fezleke
tbmm genel kurulu
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkması sonrasında hazırlanan ve Meclis'e sunulan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da ele alındı.Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplanan Karma Komisyon, Güzel hakkında yine 2019 yılında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeyi de gündeme aldı.Karma Komisyon'da dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, komisyon üyeleri arasından, 5 kişilik hazırlık komisyonu tarafından incelenecek. Komisyonda AK Partili Ramazan Can, Abdullah Güler, Zeynep Gülyılmaz, HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki ve CHP'li Rafet Zeybek yer aldı. Hazırlık Komisyonu'nun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm delilleri ve belgeleri inceleyecek, Güzel'in savunmasını alacak ve rapor hazırlanacak.Son söz Genel Kurul'da söylenecekHazırlık Komisyonu'nun raporunun hazırlanmasının ardından, Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek. Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli olacak.Karar sonrası yargı süreci başlayacakDokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde de, Güzel ile ilgili yargı süreci başlayacak. Yargının Güzel’i suçlu bulması ve cezanın kesinleşmesi durumunda Güzel hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Kararın okunmasının ardından Güzel’in milletvekilliği düşecek.
https://tr.sputniknews.com/20220117/hazirlik-komisyonu-hdpli-guzelin-savunmasini-isteyecek-1052808424.html
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türkiye, ak parti, chp, hdp, tbmm, milletvekili, fezleke, tbmm genel kurulu, komisyon, semra güzel, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Hazırlık Komisyonu kuruldu

13:33 20.01.2022
© AASemra Güzel
Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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PKK’lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen fezleke, Karma Komisyon'da gündeme geldi. Komisyon üyeleri arasından 5 kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturuldu.
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkması sonrasında hazırlanan ve Meclis'e sunulan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da ele alındı.
Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplanan Karma Komisyon, Güzel hakkında yine 2019 yılında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeyi de gündeme aldı.
Karma Komisyon'da dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, komisyon üyeleri arasından, 5 kişilik hazırlık komisyonu tarafından incelenecek. Komisyonda AK Partili Ramazan Can, Abdullah Güler, Zeynep Gülyılmaz, HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki ve CHP'li Rafet Zeybek yer aldı. Hazırlık Komisyonu'nun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm delilleri ve belgeleri inceleyecek, Güzel'in savunmasını alacak ve rapor hazırlanacak.

Son söz Genel Kurul'da söylenecek

Hazırlık Komisyonu'nun raporunun hazırlanmasının ardından, Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek. Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli olacak.

Karar sonrası yargı süreci başlayacak

Dokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde de, Güzel ile ilgili yargı süreci başlayacak. Yargının Güzel’i suçlu bulması ve cezanın kesinleşmesi durumunda Güzel hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Kararın okunmasının ardından Güzel’in milletvekilliği düşecek.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2022
TÜRKİYE
Hazırlık komisyonu, HDP’li Güzel’in savunmasını isteyecek
17 Ocak, 13:13
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