https://tr.sputniknews.com/20220120/hdpli-guzelin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-icin-hazirlik-komisyonu-kuruldu-1052935778.html

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Hazırlık Komisyonu kuruldu

HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için Hazırlık Komisyonu kuruldu

PKK’lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen fezleke, Karma... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:33+0300

2022-01-20T13:33+0300

2022-01-20T13:33+0300

politika

türkiye

ak parti

chp

hdp

tbmm

milletvekili

fezleke

tbmm genel kurulu

komisyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0a/1052585443_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_5712a2a30f1df5163a8371836e7271e4.jpg

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in 'Koçero Meleti' kod adlı PKK'lı Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkması sonrasında hazırlanan ve Meclis'e sunulan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da ele alındı.Komisyon Başkanı Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplanan Karma Komisyon, Güzel hakkında yine 2019 yılında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hazırlanan fezlekeyi de gündeme aldı.Karma Komisyon'da dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekeler, komisyon üyeleri arasından, 5 kişilik hazırlık komisyonu tarafından incelenecek. Komisyonda AK Partili Ramazan Can, Abdullah Güler, Zeynep Gülyılmaz, HDP'li Mehmet Rüştü Tiryaki ve CHP'li Rafet Zeybek yer aldı. Hazırlık Komisyonu'nun bir aylık çalışma süresi olacak. Bu süre içerisinde fezlekede yer alan tüm delilleri ve belgeleri inceleyecek, Güzel'in savunmasını alacak ve rapor hazırlanacak.Son söz Genel Kurul'da söylenecekHazırlık Komisyonu'nun raporunun hazırlanmasının ardından, Karma Komisyon da raporu aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde toplanarak, asıl kararı verecek. Karma Komisyon, Güzel’in dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar alırsa son söz TBMM Genel Kurulu'nda söylenecek. Genel Kurul'da dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli olacak.Karar sonrası yargı süreci başlayacakDokunulmazlığın kaldırılması kararı alınması halinde de, Güzel ile ilgili yargı süreci başlayacak. Yargının Güzel’i suçlu bulması ve cezanın kesinleşmesi durumunda Güzel hakkındaki hükmün TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Kararın okunmasının ardından Güzel’in milletvekilliği düşecek.

https://tr.sputniknews.com/20220117/hazirlik-komisyonu-hdpli-guzelin-savunmasini-isteyecek-1052808424.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

türkiye, ak parti, chp, hdp, tbmm, milletvekili, fezleke, tbmm genel kurulu, komisyon, semra güzel, dokunulmazlığın kaldırılması talebiyle fezleke