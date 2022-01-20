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HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay'ın, esas hakkındaki görüşü partiye gönderildi
HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay'ın, esas hakkındaki görüşü partiye gönderildi
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:14+0300
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HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay'ın, esas hakkındaki görüşü partiye gönderildi
17:14 20.01.2022 (güncellendi: 17:16 20.01.2022)
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın esas hakkındaki görüşünü partiye gönderdi.