https://tr.sputniknews.com/20220120/herzoga-turkiye-ile-yumusama-gorevi-verildi-isaret-erdoganin-israil-bayragi-onundeki-pozu-olur-1052963468.html

'Herzog’a Türkiye ile yumuşama görevi verildi; işaret Erdoğan'ın İsrail bayrağı önündeki pozu olur'

'Herzog’a Türkiye ile yumuşama görevi verildi; işaret Erdoğan'ın İsrail bayrağı önündeki pozu olur'

Dr. Yanarocak'a göre İsrail'in 'normalleşme' için Hamas şartında esneme yok. İsrail'i Yunanistan ve Kıbrıs'a Ankara'nın ittiğini söyleyen Yanarocak, EastMed... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T23:49+0300

2022-01-20T23:49+0300

2022-01-21T02:49+0300

eksen

abd

recep tayyip erdoğan

israil

doğu akdeniz

türkiye

yunanistan

güney kıbrıs

naftali bennett

normalleşme

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AB'nin talepleri uyarınca 2021'de Doğu Akdeniz'de hareketsizliğe yönelen Türkiye, karşısında Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail ile Mısır'ın giderek ilişkilerini koordine ettiği bir zeminle karşı karşıya kalmıştı.Türk dış politikasında 'normalleşme' başlığının açılmasına yol açan gelişmelerin yaşanırken, sürekli 'EastMed' projesi öne çıarıldı. Geçen hafta ise ABD yönetiminden dikkat çekici bir çıkış geldi. Washington yönetimi, enerji uzmanlarının uzun süredir verimli ve işleyebilir bulmadığı EastMed projesine Trump yönetiminden bu yana verilen desteğin çekildiğini duyurdu. Atina ve Tel Aviv'e bu konuda bilgi verildiği kaydedildi.Ankara, bu gelişmeyi 'tezlerinin onaylanması' olarak algıladı. Bir süredir İsrail'le normalleşme için 'kapı aralayan' mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hemen arkasından yaptığı açıklamalar dikkat çekti. Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı İtzak Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edebileceğini belirtirken, EastMed projesiyle ilgili şartları görüşebileceklerini söyledi.Yılan hikayesine dönen Türkiye-İsrail normalleşmesi ve 'Türkiye'nin dahil olabileceği EastMed' temalı girişimleri Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan Ortadoğu Araştırmaları Merkezi ve Kudüs Güvenlik ve Strateji Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Hay Eytan Yanarocak ile konuştuk.'İsrail açısından normalleşme için mutlaka İstanbul'daki Hamas terör hücresi kapatılmalı'Dr. Hay Eytan Yanarocak, uzun süredir konuşulan Türkiye-İsrail normalleşmesinin bu kez sonuç vermesi umudunu dile getirirken, İsrail açısından Hamas'la ilgili şartların geçerli olduğunu vurguladı:'ABD'nin demesiyle EastMed ölü sonucu çıkarılmasın, Avrupa faktörü var'ABD'nin EastMed projesine desteği kesmesinin 'malumun ilanı' olduğu görüşündeki Yanarocak, uzmanların uygulanabilirlik ve maliyet şüphelerini uzun süredir dile getirdiklerini anımsattı. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın bu projeyi 'bir araya gelme bahanesi' olarak kullandıklarını söyleyen Yanarocak, diğer yandan Avrupa faktörü nedeniyle projenin tamamen ölü ilan edilemeyeceği görüşünde:'ABD Türkiye'de olası iktidar değişikliği için partiler üstü bir konuda daha fazla rencide etmemek için desteği çekti'Yanarocak, ABD'nin EastMed açıklamasını bugün yapmasının Türkiye'deki iç politikayla alakalı olduğu görüşünde. Konunun Türkiye için partiler üstü olduğunu belirten Yanarocak, Washington'ın anketlerin olası iktidar değişimine işaret ettiği bir dönemde Türkiye'yi rencide edecek tutumda fayda görmediğini dile getirdi:‘Bennett ve Lapid’in gözetiminde Herzog’a Türkiye ile ilişkilerinde yumuşama açısından görev verildi’Yanarocak Herzog'un artık Türkiye'den farklı olarak İsrail'in sembolik olan cumhurbaşkanlığı makamında oturduğunu anımsatırken, kendisine Başbakan Bennett ve Dışişleri Bakanı Lapid'in gözetiminde Türkiye ile yumuşama açısından bir 'görev verildiği' değerlendirmesinde bulundu. Yanarocak'a göre, Herzog'un Türkiye'yi ziyaret etmemesi için sebep yok:'Erdoğan İsrail bayrağı önünde basına poz verirse...'2016'da dönemin başbakanları Netanyahu ile Yıldırım tarafından ayrı yerde yapılan, Türk tarafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eksik olduğu resme atıfta bulunan Yanarocak, bu kez Erdoğan'ın arkasında İsrail bayrağı ile görüntü vermesi ve 'yandaş medyanın' yayınlamasının normalleşmenin gerçekleşmesinin asıl işareti olacağı görüşünü dile getirdi:‘İsrail'i Güney Kıbrıs ve Yunanistan'a Türkiye itti, zamanla İsrail’in çıkarlarına hizmet eder hale geldi’Yanarocak, Türkiye'nin de yer alacağı bir 'EastMed' hattının çok daha ucuz ve fizibilitesinin yüksek olduğunun bilindiğini ancak bu süreçte İsrail'i Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la işbirliğine Türkiye’nin Filistin konusundaki tutumun ittiği görüşünde. Zamanla bu ilişkilerin İsrail çıkarlarına hizmet eder hale geldiğini, İsrail ordusu için tatbikat alanları ve AB içerisinde çıkarların korunmasının kolaylaştığını dile getiren Yanarocak, Türkiye ile olası normalleşmenin bu stratejik ilişkilere zarar getirmeyeceğinin altının çizildiğini anımsattı. Yanarocak'a göre 'EastMed' türü bir proje olacaksa bunun karşılıklı tavizlerle yapılması ve Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın bulunması gerekiyor:'Ortak projeler geliştirilebilmesi için güven eksikliğinin giderilmesi ve iki sene süt liman bir dönem gerekiyor'Ancak Yanarocak, Türkiye ile İsrail arasının düzelmesi ve ortak projeler geliştirilebilmesi için güven eksikliğinin giderilmesi gerektiğine işaret ederken, iki sene boyunca herhangi bir olayın yaşanmayacağı süt liman bir dönem gerekiyor:

israil

yunanistan

güney kıbrıs

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2022

Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, recep tayyip erdoğan, israil, doğu akdeniz, türkiye, yunanistan, güney kıbrıs, naftali bennett, normalleşme, eastmed, isaac herzog