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Evine hırsız girdi: 'Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm'
Evine hırsız girdi: 'Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm'
Niğde'de bir eve giren hırsız, oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı ve kilimleri çalıp kaçtı. Evinin durumunu gören Dilber Kömürcü... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:23+0300
2022-01-20T16:27+0300
türkiye
türkiye
niğde
polis
televizyon
hırsız
arkadaş
hırsızlık
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Niğde'de Dilber Kömürcü'nün evine giren hırsız önce yemek yedi ardından da televizyon, kilim ve halıları çaldı.Esenbey Mahallesi Yurt Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Kömürcü, eve döndüğünde odaları dağınık halde buldu.Eşyalarının çalındığını anlayan Kömürcü, polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis, inceleme yapıp, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Kömürcü, "İnşallah sonuç çıkar. Hırsızlar evde yemek yemiş. Dışarıdan görünmesin diye tüm güneşlik perdelerini kapatmışlar. Ben normalde güneşliği çekmezdim, hepsini kapatmışlar. Evde param yoktu. Televizyon benim arkadaşımdı. Televizyonunun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220120/elma-secerken-telefonu-calindi-1052928642.html
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türkiye, niğde, polis, televizyon, hırsız, arkadaş, hırsızlık

Evine hırsız girdi: 'Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm'

16:23 20.01.2022 (güncellendi: 16:27 20.01.2022)
© DHAHırsız televizyonunu çaldı: 'Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm'
Hırsız televizyonunu çaldı: 'Televizyon benim arkadaşımdı, çalınmasına çok üzüldüm' - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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Niğde'de bir eve giren hırsız, oturma odası ve mutfakta yemek yedikten sonra televizyon, halı ve kilimleri çalıp kaçtı. Evinin durumunu gören Dilber Kömürcü, "Televizyon, benim arkadaşımdı. Onun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.
Niğde'de Dilber Kömürcü'nün evine giren hırsız önce yemek yedi ardından da televizyon, kilim ve halıları çaldı.
Esenbey Mahallesi Yurt Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Kömürcü, eve döndüğünde odaları dağınık halde buldu.
Eşyalarının çalındığını anlayan Kömürcü, polise ihbarda bulundu. Eve gelen polis, inceleme yapıp, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Kömürcü, "İnşallah sonuç çıkar. Hırsızlar evde yemek yemiş. Dışarıdan görünmesin diye tüm güneşlik perdelerini kapatmışlar. Ben normalde güneşliği çekmezdim, hepsini kapatmışlar. Evde param yoktu. Televizyon benim arkadaşımdı. Televizyonunun çalınmasına çok üzüldüm" dedi.
Elma seçerken telefonu çalındı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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Elma seçerken telefonu çalındı
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