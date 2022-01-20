https://tr.sputniknews.com/20220120/ibb-sozcusu-ongun-buradan-metro-gecebilirdi-afisi-hayal-mahsulu-1052922750.html

İBB Sözcüsü Ongun: 'Buradan metro geçebilirdi' afişi hayal mahsulü

İBB Sözcüsü Ongun: 'Buradan metro geçebilirdi' afişi hayal mahsulü

İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyada gündem olan 'Buradan metro geçebilirdi cumhurbaşkanı onaylamadı' ifadeleri yer aldığı belirtilen afişin 'hayal mahsulü... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T07:58+0300

2022-01-20T07:58+0300

2022-01-20T07:58+0300

politika

ahmet hakan

afiş

murat ongun

tevfik göksu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103900/39/1039003969_0:0:2639:1484_1920x0_80_0_0_247652c02cfb961d02b08a92daf115d6.jpg

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Ongun, Twitter'da tartışma yaratan ve üzerinde 'Buradan metro geçebilirdi cumhurbaşkanı onaylamadı' yazan afişin gerçek olmadığını söyledi. Ongun, “Yazıda bahsettiğiniz afiş (Buradan metro geçebilirdi), hayal mahsulüdür. Milletin Twitter’da yaptığı bir fotoşop. İstanbul’un hiçbir yerinde böyle bir afiş yoktur.” ifadelerini kullandı. Öte yandan İBB AK Parti Grubu Başkanı Tevfik Göksu da Hakan'a yaptığı açıklamada, “İmamoğlu yönetimine hiçbir engelleme söz konusu değildir. Engelleme iddialarının tümü dayanaksızdır.” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220119/imamoglu-metroyla-ve-300-tane-yeni-otobusle-bulusmanizi-engelliyorlar-diye-her-yere-yazacagiz-1052891776.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ahmet hakan, afiş, murat ongun, tevfik göksu