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İBB Sözcüsü Ongun: 'Buradan metro geçebilirdi' afişi hayal mahsulü
İBB Sözcüsü Ongun: 'Buradan metro geçebilirdi' afişi hayal mahsulü
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyada gündem olan 'Buradan metro geçebilirdi cumhurbaşkanı onaylamadı' ifadeleri yer aldığı belirtilen afişin 'hayal mahsulü... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T07:58+0300
2022-01-20T07:58+0300
2022-01-20T07:58+0300
politika
ahmet hakan
afiş
murat ongun
tevfik göksu
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Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Ongun, Twitter'da tartışma yaratan ve üzerinde 'Buradan metro geçebilirdi cumhurbaşkanı onaylamadı' yazan afişin gerçek olmadığını söyledi. Ongun, “Yazıda bahsettiğiniz afiş (Buradan metro geçebilirdi), hayal mahsulüdür. Milletin Twitter’da yaptığı bir fotoşop. İstanbul’un hiçbir yerinde böyle bir afiş yoktur.” ifadelerini kullandı. Öte yandan İBB AK Parti Grubu Başkanı Tevfik Göksu da Hakan'a yaptığı açıklamada, “İmamoğlu yönetimine hiçbir engelleme söz konusu değildir. Engelleme iddialarının tümü dayanaksızdır.” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/imamoglu-metroyla-ve-300-tane-yeni-otobusle-bulusmanizi-engelliyorlar-diye-her-yere-yazacagiz-1052891776.html
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ahmet hakan, afiş, murat ongun, tevfik göksu
İBB Sözcüsü Ongun: 'Buradan metro geçebilirdi' afişi hayal mahsulü
İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyada gündem olan 'Buradan metro geçebilirdi cumhurbaşkanı onaylamadı' ifadeleri yer aldığı belirtilen afişin 'hayal mahsulü olduğunu' söyledi.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a
konuşan
Ongun, Twitter'da tartışma yaratan ve üzerinde 'Buradan metro geçebilirdi cumhurbaşkanı onaylamadı' yazan afişin gerçek olmadığını söyledi.
Ongun,
“Yazıda bahsettiğiniz afiş (Buradan metro geçebilirdi), hayal mahsulüdür. Milletin Twitter’da yaptığı bir fotoşop. İstanbul’un hiçbir yerinde böyle bir afiş yoktur.” ifadelerini kullandı.
Öte yandan İBB AK Parti Grubu Başkanı Tevfik Göksu da Hakan'a yaptığı açıklamada,
“İmamoğlu yönetimine hiçbir engelleme söz konusu değildir. Engelleme iddialarının tümü dayanaksızdır.” dedi.