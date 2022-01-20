https://tr.sputniknews.com/20220120/ido-ve-budodan-sefer-iptalleri-1052924279.html
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T09:24+0300
2022-01-20T09:24+0300
2022-01-20T09:24+0300
türkiye
ido
budo
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
iptal
sefer
istanbul deniz otobüsleri (ido)
uyarı
bursa deniz otobüsleri (budo)
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Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da; 09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09:45 Yenikapı-Yalova, 09:45 Yalova-Yenikapı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/meteorolojiden-tum-turkiyeyi-etkisi-altina-alacak-yeni-kar-yagisi-uyarisi-cig-tehlikesi-var-1052903716.html
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ido, budo, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, iptal, sefer, istanbul deniz otobüsleri (ido), uyarı, bursa deniz otobüsleri (budo), iptal kararı
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO'nun, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada da;
09:15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 09:45 Yenikapı-Yalova, 09:45 Yalova-Yenikapı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.