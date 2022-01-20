https://tr.sputniknews.com/20220120/iett-otobusunun-arkasinda-orumcek-adam-yolculugu--1052926578.html

İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu

İETT otobüsünün arkasında 'örümcek adam' yolculuğu

Şişli'de bir kişinin İETT otobüsünün arkasına adeta 'örümcek adam' gibi asılarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T10:25+0300

2022-01-20T10:25+0300

2022-01-20T10:25+0300

yaşam

iett

şişli

otobüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052926551_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_f4c3c528a199036545565da4c508f1d2.jpg

Görüntüler, Şişli Mecidiyeköy'de hareket halindeki bir otomobilde bulunanların cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bir gencin, demir bariyerlerin diğer tarafında hızla giden İETT otobüsünün arkasındaki pencere lastiklerine tutunmuş ve çömelmiş bir şekilde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor. Otobüsün arkasında 'örümcek adam' yolculuğundan otobüs şoförünün habersiz olduğu değerlendiriliyor. Yolculuk devam ederken otobüs bir süre sonra gözden kayboluyor.

şişli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

iett, şişli, otobüs