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İndi bindi ücretini fazla bulan yolcudan taksiciyi darp etti
İndi bindi ücretini fazla bulan yolcudan taksiciyi darp etti
İstanbul Başakşehir'de kısa mesafe yolculuk yapan ve 20 lira olan indi-bindi ücretini fazla bulduğu öne sürülen yolcu, taksi şoförünü darp etti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:45+0300
2022-01-20T13:48+0300
türkiye
başakşehir
taksi
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Geçen cumartesi Başakşehir’de yabancı uyruklu bir yolcu Burkay Kavak’ın kullandığı taksiye bindi. Kavak, kısa mesafe yapan yolcudan indi bindi ücreti olarak 20 lira istedi.Fiyatı çok bulan yolcu, Burkay Kavak’a yumruk attı. Yolcu, aldığı darbe ile yere yığılan Kavak’a yerde de vurmaya devam etti. Çevredeki diğer taksicilerin durumu fark etmesi üzerine yolcu kaçarken, yaralanan Kavak ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.Yaşananları hatırlamıyorOğlu gibi taksicilik yapan baba Recai Kavak, saldırgan yolcunun bulunması için yetkililerden yardım istedi. Kavak, “24 yıldır taksiciyim, oğlum da taksicilik yapıyor. Yabancı uyruklu biri bugün kısa mesafe için oğlumun taksisine biniyor. İndi bindi 20 lira olduğu için oğlum düğmeye basıyor, 20 lira yazıyor. O, 20 lirayı kabul etmiyor, oğluma yumruk atıyor. Oğlum kendini korumak için aşağı iniyor, orada neler olduğunu hatırlamıyor.Ben emniyet güçlerinden rica ediyorum. Biz ekmeğinin peşinden koşan insanlarız. Biz dolandırıcı, hırsız değiliz. Lütfen bu işin peşini bırakmasınlar. Benim oğluma bunu yapanı bulsunlar. Benim oğluma yapan başkasına da yapar.Daha önce gördük, gasplar, öldürmeler. Yumruk atıyor, çocuk kendini arabadan dışarı atıyor zaten. Bilincini kaybediyor, ne olduğunu hatırlamıyor zaten. Her tarafı yara bere içinde, burnu kırık, elmacık kemikleri kırık.Lütfen bu işe bir çözüm bulsunlar. Ne yapalım, ölelim mi? Benim oğlum ölsün mü? Bugün oğluma bunu yapan yarın belki başka bir meslektaşıma başka şeyler yapacak” dedi.
türkiye
başakşehir
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başakşehir, taksi

İndi bindi ücretini fazla bulan yolcudan taksiciyi darp etti

13:45 20.01.2022 (güncellendi: 13:48 20.01.2022)
© DHAİndi bindi ücretini fazla bulan yolcudan taksiciye dayak
İndi bindi ücretini fazla bulan yolcudan taksiciye dayak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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İstanbul Başakşehir'de kısa mesafe yolculuk yapan ve 20 lira olan indi-bindi ücretini fazla bulduğu öne sürülen yolcu, taksi şoförünü darp etti.
Geçen cumartesi Başakşehir’de yabancı uyruklu bir yolcu Burkay Kavak’ın kullandığı taksiye bindi. Kavak, kısa mesafe yapan yolcudan indi bindi ücreti olarak 20 lira istedi.
Fiyatı çok bulan yolcu, Burkay Kavak’a yumruk attı. Yolcu, aldığı darbe ile yere yığılan Kavak’a yerde de vurmaya devam etti. Çevredeki diğer taksicilerin durumu fark etmesi üzerine yolcu kaçarken, yaralanan Kavak ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşananları hatırlamıyor

Oğlu gibi taksicilik yapan baba Recai Kavak, saldırgan yolcunun bulunması için yetkililerden yardım istedi. Kavak, “24 yıldır taksiciyim, oğlum da taksicilik yapıyor. Yabancı uyruklu biri bugün kısa mesafe için oğlumun taksisine biniyor. İndi bindi 20 lira olduğu için oğlum düğmeye basıyor, 20 lira yazıyor. O, 20 lirayı kabul etmiyor, oğluma yumruk atıyor. Oğlum kendini korumak için aşağı iniyor, orada neler olduğunu hatırlamıyor.
Ben emniyet güçlerinden rica ediyorum. Biz ekmeğinin peşinden koşan insanlarız. Biz dolandırıcı, hırsız değiliz. Lütfen bu işin peşini bırakmasınlar. Benim oğluma bunu yapanı bulsunlar. Benim oğluma yapan başkasına da yapar.
Daha önce gördük, gasplar, öldürmeler. Yumruk atıyor, çocuk kendini arabadan dışarı atıyor zaten. Bilincini kaybediyor, ne olduğunu hatırlamıyor zaten. Her tarafı yara bere içinde, burnu kırık, elmacık kemikleri kırık.
Lütfen bu işe bir çözüm bulsunlar. Ne yapalım, ölelim mi? Benim oğlum ölsün mü? Bugün oğluma bunu yapan yarın belki başka bir meslektaşıma başka şeyler yapacak” dedi.
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