ABD'li ebe: İşim kadınların doğurmasına yardım etmek ama 'anne' kelimesini kullanmam yasaklandı

ABD'li ebe: İşim kadınların doğurmasına yardım etmek ama 'anne' kelimesini kullanmam yasaklandı

Kadın sağlığı alanında cinsiyetsiz söylemlerin öne çıkarıldığını ve bu yeni dilin sağlık çalışanlarına dayatıldığını söyleyen doğum görevlisi Isabella Malbin... 20.01.2022

'Kadın doğum görevlisi' Isabella Malbin, giderek daha fazla moda haline gelen 'cinsiyetsiz dili' eleştirdi. RT'ye konuşan Malbin, “Vücudunuzdan ayrılmak, onun ne olduğunu inkar etmek ve sonra onu bir tür aydınlana durumu olarak görmek… Gerçekten çarpık" ifadelerini kullandı.Yakın zamanda başlatılan, İngiltere merkezli bir Twitter hesabı olan Sex Not Gender Nurses and Midwives, devam eden tartışmalarla ilgili olarak hazırladığı forumda, birkçok sağlık uzmanının 'toplumdan dışlanma veya eğitimlerine karşı çıkma korkusu nedeniyle' gördükleri baskıyı anlatamadıklarını aktardı. Trans ideolojiye 'kesin olarak karşı konması gerektiğine inanan' Malbin, "Doğum işine ve kadın sağlığına giren çoğu kadın gibi, benim de kadınların, kız çocuklarının ve çocukların yaşamlarını iyileştirmek için çok samimi bir arzum var. Yapılması gereken çok fazla işin olduğu, bu kadar politize bir alana kimse girmez. Doğumdan başlayarak kadınların ve çocukların hayatlarını daha iyi hale getirmek niyetiyle o alana girdim" ifadelerini kullandı. Eğitiminin ilk bölümünün tıbbi konular yerine 'kültürel yeterlilik' başlığına odaklandığını söyleyen Malbin, bu durumun mesleki kelime dağarcıklarından 'anne' ve 'kadın' kelimelerinin silinmesi anlamına geldiğini söyledi:'Doğum yapan bedenler', 'Doğuran insanlar', 'Regl olan bireyler', 'Emzirici'...'Gerçekten inanılmazdı'Tamamen 'cinsiyetsiz dille' eğitim verildiğini söyleyen Malbin, yeterliliğini almasının ardından çocuk bekleyen çiftlere 'kendisine öğretildiği gibi' cinsiyetsiz dilde eğitimler vermeye başladı. Çalıştığı kurumun internet sitesi ve profesyonel materyalleri 'anne' veya 'kadın' kelimelerini içermiyordu:"Doğum eğitimi için bana gelen 12 çiftin olduğu bir odada olurdum ve odadaki tek bir kadın, erkek olduğunu düşünmezdi. Yine de, 'doğum yapan insanlar' gibi bir dil kullanmaya devam ederdim. Gerçekten inanılmazdı ve bunu üç yıl boyunca yaptım. Bunun garip olduğunu hissettilerse bile -eminim çoğu öyleydi- kimse bana bir şey söylemedi. Beni gücendirmek ya da ilişki içinde bir anlaşmazlık yaratmak istemediklerini düşünüyorum."'Bu bir pazarlama işi'Malbin için bardağı taşıran son damla ise, sezaryen ameliyatın 'göbek doğumu' olarak adlandırılması oldu. Malbin "Bu Orwellvari ve mantıklı değil, herkes sezaryen ameliyatının göbekle doğumdan ibaret olmadığını bilir. Burada kimi korumaya çalışıyoruz? Bu, yalnızca bu 'göbek doğumlarını' satan hastanelere fayda sağladığını gördüğüm bir pazarlama işi. Sezaryen ameliyatı olan herhangi bir kadın, bunun büyük bir karın ameliyatı olduğunu bilir ve sezaryen sonrası vajinal doğum yapan herhangi bir kadın, bunların aynı olmadığını bilir. Öyleyse neden onlarmış gibi davranıyoruz? Dilimizle sürekli bu tavizleri vermek kime hizmet ediyor?” ifadelerini kullandı.O andan itibaren Malbin, kişisel olarak doğru olduğunu düşündüğü dili kullanmaya geri dönmeye karar verdi ve 'kültürel yeterlilik' eğitimini bir kenara bıraktı. Ancak Malbin, daha sonra katıldığı bir eğitim kursunda 'anne' ve 'kadın' kelimelerini görmezden gelmeyi reddettiği için okuldan atıldı:"Cinsiyet forumu çağrısı yapan bir programın liderine 'güvensiz' olarak rapor edildim. Daha sonra bir psikolog, 'kendisini kadın sanan bir adamın kadın çevreme girmesine izin vermem için bana yalvarmasını' canlandırdı. Ben de kendisine 'Bütün bunlarla uğraştığını duyduğuma gerçekten üzüldüm, ama sen bir kadın değilsin ve burası 'sadece kadınlara' ait bir alan, bu yüzden ihtiyacın olan yardımı al ama burada istenmiyorsun' dedim. . Bu, birçok insana çok sert geliyor, bu bir delilik."Malbin'e göre, doğumlarda yer alan kadın sağlık profesyonellerinin trans ideolojisine katılmayan bir görüş dile getirememeleri yaygın bir durum. 'Bir parçasını bile sorgularsanız transfobik kabul edilirsiniz'Malbin, trans ideoloji nedeniyle yaşanan problemleri şu şekilde anlattı:"Konuşmakta özgür değiller, onlara açık bir forum verilmiyor, dünyanın her yerindeki kadınlardan düzenli olarak konuşamadıklarını veya dışlandıklarını söyleyen mesajlar ve e-postalar alıyorum. Kadınların bu konular hakkında konuşabileceği hiçbir demokratik alan yok. Bu ideoloji otoriterdir ve bir parçasını bile sorgularsanız anında transfobik olarak kabul edilirsiniz.”'Kendisini kadın olarak nitelendiren erkek tıp uzmanlarının da bir sorun olduğunu düşünüyorum'"Bana gelip, 'Ebemle bu ideolojiye inandığı için bir bağ hissetmiyorum' diyen kadınlar oldu. Ayrıca, kadın gibi davranan, kendilerini kelimenin tam anlamıyla kadın bedenlerinin içine sokan erkek tıp uzmanlarının olmasının da bir sorun olduğunu düşünüyorum. Kadın olduğuna ikna olmuş, meme implantları olan ve 10 yıldır östrojen kullanan bir jinekoloğun olması tamamen başka bir seviyedir.""Bir kadın göreceklerini veya bir erkek olduğunu düşünerek jinekoloji randevusuna gelen kadınlarım oldu. Bu adamla bir odada yalnız olduğunuzu, onu gücendirmek istemediğinizi ve pantolonunuzu çoktan çıkardığınızı hayal edin. Bu yaşanıyor."'Zorbalığa maruz kalan bir organizasyonun parçası olmak ister misiniz?'"Kendinize sorun: Zorbalığa maruz kalan bir organizasyonun parçası olmak ister misiniz? Yaptıklarına inansınlar ya da inanmasınlar, mafya tarafından zorbalığa yenik düşen biri tarafından yönetilmek ister misiniz? Hala piyasada güçlü kalan ve bu saçmalığa uymayı reddeden birkaç program var, ancak bunlar çok az."

