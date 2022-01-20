https://tr.sputniknews.com/20220120/instagram-yeni-para-kazanma-ozelliklerini-acikladi-1052929163.html

Instagram, yeni 'para kazanma' özelliklerini açıkladı

Instagram, yeni 'para kazanma' özelliklerini açıkladı

Instagram, yeni açıkladığı üç özellikle birlikte, kullanıcıların takipçileriyle doğrudan abonelik sistemi üzerinden ilişki kurabileceklerini duyurdu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:34+0300

2022-01-20T11:34+0300

2022-01-20T11:47+0300

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Instagram CEO'su Adam Mosseri, kullanıcılara güvenilir bir gelir akışı sunan OnlyFans ve Patreon gibi sitelerle rekabet etmek amacıyla, platformu kullanan içerik oluşturucular için üç yeni para kazanma özelliği açıkladı. Mosseri, Çarşamba günü yeni özellikleri açıklayan bir Instagram gönderisinde "İçerik üreticileri hayatlarını kazanmak için bir şeyler yapıyor ve ellerine geçecek paranın öngörülebilir olması önemli. Abonelikler, öngörülebilir bir gelir elde etmenin en iyi yollarından biri" ifadelerini kullandı.Şu an için yalnızca önceden seçilmiş küçük bir içerik oluşturucu grubu tarafından kullanılabilen yeni özelliğe göre, kullanıcıya 'abone olan' takipçiler, özel canlı yayınlara ve hikaye paylaşımlarına erişebilecek. İçerik üreticileri ise, kendilerine abone olan kişileri, kullanıcı adlarının yanındaki mor rozetlerden tanıyacak.Yeni özellikler ayrıca, Instagram'ın sahibi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg tarafından da duyuruldu.'Aboneler başka uygulamalara da taşınabilecek'Mosseri, aboneliğe dayalı modelin sonunda Instagram dışına da yayılabileceğini ve içerik oluşturucuların 'abone listelerini alıp Instagram'dan diğer şirketler tarafından oluşturulan diğer uygulamalara ve internet sitelerine taşıyabileceğini' söyledi. Bu 'taşınma' işlemi, abonelerin kullanıcı verilerinin el değiştirmesi anlamına geliyor:"İçerik oluşturucular, abonelerle olan ilişkilerini sahiplenmeli." Kullanıcıları ekran kayıtları veya ekran görüntüleri aracılığıyla abone içeriğini yeniden paylaşmaya karşı uyaran bir Meta sözcüsü ise, şirketin içerik oluşturucularla kurulacak ilişkişnin de sahibi olacağını açıkça belirtti ve içerik oluşturucuları ücretli içeriğin izinsiz yeniden kullanımını bildirmeye çağırdı.

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instagram, adam mosseri, güncelleme, özellik