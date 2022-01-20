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https://tr.sputniknews.com/20220120/internetin-yeni-cilginligi-wordle-oyunu-nedir-1052939097.html
İnternetin yeni çılgınlığı: 'Wordle' oyunu nedir?
İnternetin yeni çılgınlığı: 'Wordle' oyunu nedir?
Son dönemin popüler kelime oyunu 'Wordle', internetin yeni çılgınlığı haline geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, beş harflik kelimelerden oluşan bu oyunu... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:29+0300
2022-01-20T14:54+0300
dünya
oyun
kelime
wordle oyunu
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'Wordle' isimli kelime oyunu, son dönemde internette en çok oynanan oyunlar arasına girdi. Oyunu oynayanlar, skorlarını gösteren renkli kutucukları sosyal medyadan paylaşıyorlar, ancak bu kutucuklar oyunu anlamayanlar tarafından merak ediliyor. Hem tarayıcıdan, hem de telefondan oyananabilen Wordle, bir kelime tahmin oyunu. Beş harfli kelimelerin sorulduğu oyunda, kullanıcıların her gün bir oyun oynama hakkı bulunuyor. Verilen kelimeyi bulmak için altı tahmin hakkı verilen oyunda, tahmin edilen harf kelime içinde doğru yerdeyse yeşil, seçilen harf kelime içerisinde varsa ancak doğru yerde değilse sarı renk beliriyor. Kelime tamamen doğru olarak bulunduğunda ise, tamamen yeşil kutucuklardan oluşan bir sıra beliriyor. Kullanıcıların sosyal medyada paylaştıkları renkli kutucuklar ise, kelimenin kaçıncı hakta ve ne kadar başarıyla tahmin edilebildiğini gösteriyor. Yaratıcısı Josh Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun, geçen yılın Kasım ayında günlük 90 oyuncu gibi bir orana sahipken, popülerleşmesinin ardından geçen hafta günde 2 milyon kişinin oynadığı bir internet trendi haline geldi.
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oyun, kelime, wordle oyunu

İnternetin yeni çılgınlığı: 'Wordle' oyunu nedir?

14:29 20.01.2022 (güncellendi: 14:54 20.01.2022)
© AFP 2021Wordle oyunu
Wordle oyunu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021
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Son dönemin popüler kelime oyunu 'Wordle', internetin yeni çılgınlığı haline geldi. Çok sayıda internet kullanıcısı, beş harflik kelimelerden oluşan bu oyunu oynayarak yanıtlarını sosyal medyadan paylaşıyor.
'Wordle' isimli kelime oyunu, son dönemde internette en çok oynanan oyunlar arasına girdi.
Oyunu oynayanlar, skorlarını gösteren renkli kutucukları sosyal medyadan paylaşıyorlar, ancak bu kutucuklar oyunu anlamayanlar tarafından merak ediliyor.
Hem tarayıcıdan, hem de telefondan oyananabilen Wordle, bir kelime tahmin oyunu. Beş harfli kelimelerin sorulduğu oyunda, kullanıcıların her gün bir oyun oynama hakkı bulunuyor.
Verilen kelimeyi bulmak için altı tahmin hakkı verilen oyunda, tahmin edilen harf kelime içinde doğru yerdeyse yeşil, seçilen harf kelime içerisinde varsa ancak doğru yerde değilse sarı renk beliriyor.
Kelime tamamen doğru olarak bulunduğunda ise, tamamen yeşil kutucuklardan oluşan bir sıra beliriyor.
Kullanıcıların sosyal medyada paylaştıkları renkli kutucuklar ise, kelimenin kaçıncı hakta ve ne kadar başarıyla tahmin edilebildiğini gösteriyor.
Yaratıcısı Josh Wardle’ın partneri için geliştirdiği oyun, geçen yılın Kasım ayında günlük 90 oyuncu gibi bir orana sahipken, popülerleşmesinin ardından geçen hafta günde 2 milyon kişinin oynadığı bir internet trendi haline geldi.
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