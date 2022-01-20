https://tr.sputniknews.com/20220120/iran-teknik-ariza-gerekcesiyle-turkiyeye-gaz-arzini-10-gun-sureyle-durdurdu-1052918240.html
İran, 'teknik arıza' gerekçesiyle Türkiye’ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
İran, 'teknik arıza' gerekçesiyle Türkiye’ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi. Gerekçe olarak 'teknik bir arıza'... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T01:28+0300
2022-01-20T01:28+0300
2022-01-20T01:28+0300
dünya
iran
türkiye
iran milli gaz şirketi
doğalgaz
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
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İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti.Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğalgaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220119/botas-irak-turkiye-ham-petrol-boru-hattindaki-yangin-nedeniyle-kesilen-gaz-akisi-yeniden-basladi-1052889851.html
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iran, türkiye, iran milli gaz şirketi, doğalgaz, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
İran, 'teknik arıza' gerekçesiyle Türkiye’ye gaz arzını 10 gün süreyle durdurdu
İran Milli Gaz Şirketi'nin (NIGC) Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzını 10 gün süreyle durdurduğu bildirildi. Gerekçe olarak 'teknik bir arıza' gösterildi. Akışın, 17 Ocak itibariyle azaltıldığı belirtildi.
İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğalgaz akışını kesti.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, NIGC tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğalgaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.
NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğalgaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.