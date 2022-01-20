https://tr.sputniknews.com/20220120/iskocyada-cati-katinda-bulunan-osmanli-padisahlarinin-tablolari-1-milyon-346-bin-sterline-satildi-1052950305.html

İskoçya’da çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarının tabloları 1 milyon 346 bin sterline satıldı

İskoçya’da çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarının tabloları 1 milyon 346 bin sterline satıldı

İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, 1 milyon 346 bin... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T18:33+0300

2022-01-20T18:33+0300

2022-01-20T18:36+0300

yaşam

padişah

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açık artırma

tablo

osmanlı padişahı

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İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.

https://tr.sputniknews.com/20220116/osmanli-padisahlarinin-tablolari-iskocyadaki-bir-malikanenin-tavan-arasindan-cikti-1052786156.html

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padişah, osmanlı, açık artırma, tablo, osmanlı padişahı