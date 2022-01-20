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https://tr.sputniknews.com/20220120/iskocyada-cati-katinda-bulunan-osmanli-padisahlarinin-tablolari-1-milyon-346-bin-sterline-satildi-1052950305.html
İskoçya’da çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarının tabloları 1 milyon 346 bin sterline satıldı
İskoçya’da çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarının tabloları 1 milyon 346 bin sterline satıldı
İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, 1 milyon 346 bin... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T18:33+0300
2022-01-20T18:36+0300
yaşam
padişah
osmanlı
açık artırma
tablo
osmanlı padişahı
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İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.
https://tr.sputniknews.com/20220116/osmanli-padisahlarinin-tablolari-iskocyadaki-bir-malikanenin-tavan-arasindan-cikti-1052786156.html
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padişah, osmanlı, açık artırma, tablo, osmanlı padişahı

İskoçya’da çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarının tabloları 1 milyon 346 bin sterline satıldı

18:33 20.01.2022 (güncellendi: 18:36 20.01.2022)
© İHA / YUNUS DALGIÇOsmanlı padişahlarının tablosu yarın açık artırmayla satışa çıkıyor
Osmanlı padişahlarının tablosu yarın açık artırmayla satışa çıkıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA / YUNUS DALGIÇ
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İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.
İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.
Osmanlı padişahlarının resmedildiği 6 tablo açık artırmaya çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
YAŞAM
Osmanlı padişahlarının tabloları, İskoçya’daki bir malikanenin tavan arasından çıktı
16 Ocak, 15:21
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