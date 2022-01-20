İskoçya’da çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarının tabloları 1 milyon 346 bin sterline satıldı

İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.
İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.
İskoçya’da bir manastırın çatı katında bulunan Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed ve Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timur’a ait 6 yağlı boya tablo, İngiltere’de bulunan Sotheby’s Müzayede Evi’nde yapılan açık arttırmada 1 milyon 346 bin sterline alıcı buldu.