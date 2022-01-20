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https://tr.sputniknews.com/20220120/iso-baskani-erdal-bahcivan-dogalgaz-kisintisi-uretim-uzerinde-buyuk-bir-stres-yaratacak-1052939483.html
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Doğalgaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Doğalgaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak
BOTAŞ'ın bazı tesislere uygulanacak doğalgaz kısıntısı kararını değerlendiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, doğalgaz kısıntısının üretim üzerinde büyük bir stres... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:39+0300
2022-01-20T14:39+0300
ekonomi
doğalgaz
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
erdal bahçıvan
istanbul sanayi odası (iso)
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
kısıtlama
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BOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandığını duyurdu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ'ın bugünkü arz kesintisi kararını değerlendirdi.Kısıntı kararının üretim üzerindeki baskıları daha da artıracağını belirten Bahçıvan "Bundan altı ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların bizleri beklediğine ilişkin işaretleri hep birlikte takip etmiştik. Nitekim son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendik" ifadelerini kullandı.Enerji Bakanlığı’ndan yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğalgaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyduğun vurgulayan Bahçıvan açıklamalarına şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220120/botas-bazi-tesislerin-gaz-tuketimini-sinirladi-1052927848.html
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doğalgaz, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, erdal bahçıvan, istanbul sanayi odası (iso), botaş, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), kısıtlama

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Doğalgaz kısıntısı üretim üzerinde büyük bir stres yaratacak

14:39 20.01.2022
© AA / Elif ÖztürkErdal Bahçıvan
Erdal Bahçıvan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA / Elif Öztürk
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BOTAŞ'ın bazı tesislere uygulanacak doğalgaz kısıntısı kararını değerlendiren İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, doğalgaz kısıntısının üretim üzerinde büyük bir stres yaratacağına işaret etti.
BOTAŞ, yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandığını duyurdu. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, BOTAŞ'ın bugünkü arz kesintisi kararını değerlendirdi.
Kısıntı kararının üretim üzerindeki baskıları daha da artıracağını belirten Bahçıvan "Bundan altı ay önce dünyadaki enerji maliyet ve arzında ciddi sıkıntıların bizleri beklediğine ilişkin işaretleri hep birlikte takip etmiştik. Nitekim son aylardaki maliyet artışlarının en ağır yükünü sanayiciler olarak ciddi bir şekilde üstlendik" ifadelerini kullandı.
Enerji Bakanlığı’ndan yapılan son açıklama, kış aylarının da etkisiyle doğalgaz tedarikinde de ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığını ortaya koyduğun vurgulayan Bahçıvan açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu sıkıntılara bir önlem olarak, sanayide kullanılan doğalgaz kullanımında yüzde 40 gibi çok ciddi bir kısıntıya gidilmesi planlanıyor. Son aylarda başta doğalgaz olmak üzere enerjideki maliyet artışlarının büyük bir bölümü zaten sanayici tarafından fedakar bir şekilde karşılanmaktadır. Ağır sanayi sektörlerimizde çok daha katlanılmaz olan bu maliyet bedeline şimdi de arz üzerinden bir bedel ödetilmesi kabul edilemez. Bir yandan ihracata dayalı bir büyüme için elimizden gelen gayreti gösterirken, başta ihracatçı sektörlerimizi vuracak olan bu karar, fabrikalarımız üzerinde çok ciddi bir üretim ve planlama stresine yol açacaktır. Maliyetler üzerinden zaten aylardır belli bir fedakarlığa katlanan sanayicilerimizin şimdi de arz cephesinde bu sorunla karşı karşıya kalması hiç kuşkusuz verimliliği, üretim kalitesini, sevkiyatı ve daha birçok konuyu olumsuz etkileyecektir. Arz kanallarındaki sorunlardan kaynaklanan bu sıkıntıların, en kısa zamanda çözüme kavuşacağını umuyorum."

BOTAŞ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
EKONOMİ
BOTAŞ, bazı tesislerin gaz tüketimini sınırladı
11:12
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