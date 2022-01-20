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İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor
İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor
İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO organizasyonuyla Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndereceklerini açıkladı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T21:49+0300
2022-01-20T21:49+0300
savunma
ukrayna
nato
ispanya
karadeniz
savaş gemisi
margarita robles
blas de lezo
meteoro
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Askeri bir merkezde katıldığı etkinlik kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, 3-4 gün içinde NATO misyonu kapsamında 2 İspanyol savaş gemisinin (Blas de Lezo ve Meteoro) Karadeniz'e gideceğini söyledi.Robles ayrıca İspanya'nın da katıldığı NATO'nun Litvanya'daki misyonunun bir parçası olarak Bulgaristan'da bir hava üssü konuşlandırılması olasılığını da değerlendirdiklerini kaydetti.Savunma Bakanı, Karadeniz'de katıldıkları tüm misyonların NATO organizasyonunda olduğunun altını çizdi.Ukrayna'da gerilimi düşürecek diplomatik çözümlerin halen bulunduğunu ve NATO'nun pozisyonunun çok açık olduğunu savunan Robles, "Rusya hiçbir ülkeye ne yapabileceğini söyleyemez ve NATO bünyesine katılmak isteyen herhangi bir ülkeyi savunacaktır" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/donetsk-ingilterenin-egittigi-ukraynali-komandolar-yaniltma-amacli-teror-saldirilari-planliyor-1052947027.html
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ukrayna, nato, ispanya, karadeniz, savaş gemisi, margarita robles, blas de lezo, meteoro

İspanya, NATO organizasyonunda Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderiyor

21:49 20.01.2022
© WikipediaBlas de Lezo - İspanyol savaş gemisi
Blas de Lezo - İspanyol savaş gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Wikipedia
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İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, NATO organizasyonuyla Karadeniz'e 2 savaş gemisi göndereceklerini açıkladı.
Askeri bir merkezde katıldığı etkinlik kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, 3-4 gün içinde NATO misyonu kapsamında 2 İspanyol savaş gemisinin (Blas de Lezo ve Meteoro) Karadeniz'e gideceğini söyledi.
Robles ayrıca İspanya'nın da katıldığı NATO'nun Litvanya'daki misyonunun bir parçası olarak Bulgaristan'da bir hava üssü konuşlandırılması olasılığını da değerlendirdiklerini kaydetti.
Savunma Bakanı, Karadeniz'de katıldıkları tüm misyonların NATO organizasyonunda olduğunun altını çizdi.
Ukrayna'da gerilimi düşürecek diplomatik çözümlerin halen bulunduğunu ve NATO'nun pozisyonunun çok açık olduğunu savunan Robles, "Rusya hiçbir ülkeye ne yapabileceğini söyleyemez ve NATO bünyesine katılmak isteyen herhangi bir ülkeyi savunacaktır" diye konuştu.
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