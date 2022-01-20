https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbul-altin-rafinerisi-yonetim-kurulu-baskani-esen-turkiyede-5-bin-ton-yastik-alti-altin-var-1052935067.html
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Esen: Türkiye’de 5 bin ton yastık altı altın var
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Esen: Türkiye’de 5 bin ton yastık altı altın var
Radyo Sputnik’te altın yatırımına yönelik değerlendirmelerde bulunan İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen, yapılan çalışmalarda... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:13+0300
2022-01-20T13:13+0300
2022-01-20T13:13+0300
anlat bana
türkiye
altın
gümüş
yatırım
ayşen esen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052934593_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_033d422a0032f2c9514586aae7794873.jpg
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Esen: Türkiye’de 5 bin ton yastık altı altın var -Anlat Bana - 19012022
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Esen: Türkiye’de 5 bin ton yastık altı altın var -Anlat Bana - 19012022
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana’ya konuk oldu. Altın yatırımına ilişkin bilgi veren Esen, her dönem çok tartışılan yastık altı altınlarla ilgili önemli veriler paylaştı:“Yaklaşık 12 yıl önce Dünya Altın Örgütü, Merkez Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi’nin çalışmalarının ortaya konulması sonrası çıkan rakamlar tamamen matematiksel bir hesaplama ile şu şekilde oluştu. İlk olarak Türkiye’de ne kadar üretim yapılıyor, ne kadar ithalat, ihracat yapılıyor ve ne kadar altın iç piyasada hesapların dışında görünmez şekilde kalıyor. Bunu yapabilmek için yaklaşık 25 yıllık dönemi ele aldık. Çalışmanın sonundaki rakam 3 bin 800 ton dolaylarında bir rakamdı. Kayıt dışı yani 25 yılın öncesini ele aldığımızda ise 5 bin ton az kalan bir rakam ancak hayal kurmayalım, matematiksel bir takım gerçeklerin üzerine gidelim diye 5 bin ton rakamını ortaya koyduk. 5 bin ton rakamı gerçekten çok inandırıcı hesaplarla ortaya konuldu ve tek bir kurumun bulduğu bir sonuç değil. En azı gösteren bir sonuç.”‘Alternatif bir ürün olarak gümüşe yatırım artacak’Esen, gümüşe yönelik artan yatırımları da değerlendirirken, bunun sebeplerini de sıraladı. Gümüşün altına alternatif olarak gümüşe talebin artacağını ifade eden Esen, “Gümüşe ulaşılması daha kolay, tonaj anlamında daha büyük miktarda var, birim fiyatı olarak baktığımız zaman da daha küçük fiyatlara sahip olduğu için ufak miktarlar halinde yatırıma çok müsait. Bir sürü yan faktörü var bunun. Türkiye’de gram altına yatırım yapılmasına benzer olarak ABD’de ve Avrupa’da gram gümüşe yatırım yapılıyor. Türkiye’de gümüşe yatırım yeteri kadar yok, yavaş yavaş toplumda bilinmeye başlıyor. Biz gram altın çıkardığımızda gram gümüş de çıkardık ve gram gümüşe yatırımın giderek arttığını görüyoruz. Fakat dünyadaki talep Türkiye’dekinin çok daha üstünde. Önümüzdeki dönem gümüşe yatırım daha da artacaktır” diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052934593_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_902b6afd3217b56259af5a193d2fccfe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Meliha Okur
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051867473_268:0:1334:1066_100x100_80_0_0_2f0b7f56392bc96e5f71d23a99d15773.jpg
türkiye, altın, gümüş, yatırım, ayşen esen, аудио
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Esen: Türkiye’de 5 bin ton yastık altı altın var
Radyo Sputnik’te altın yatırımına yönelik değerlendirmelerde bulunan İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen, yapılan çalışmalarda Türkiye’de 5 bin ton ‘yastık altı’ diye tabir edilen altın olduğunu söyledi.
İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen Radyo Sputnik’te Meliha Okur’la Anlat Bana’ya konuk oldu. Altın yatırımına ilişkin bilgi veren Esen, her dönem çok tartışılan yastık altı altınlarla ilgili önemli veriler paylaştı:
“Yaklaşık 12 yıl önce Dünya Altın Örgütü, Merkez Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi’nin çalışmalarının ortaya konulması sonrası çıkan rakamlar tamamen matematiksel bir hesaplama ile şu şekilde oluştu. İlk olarak Türkiye’de ne kadar üretim yapılıyor, ne kadar ithalat, ihracat yapılıyor ve ne kadar altın iç piyasada hesapların dışında görünmez şekilde kalıyor. Bunu yapabilmek için yaklaşık 25 yıllık dönemi ele aldık. Çalışmanın sonundaki rakam 3 bin 800 ton dolaylarında bir rakamdı. Kayıt dışı yani 25 yılın öncesini ele aldığımızda ise 5 bin ton az kalan bir rakam ancak hayal kurmayalım, matematiksel bir takım gerçeklerin üzerine gidelim diye 5 bin ton rakamını ortaya koyduk. 5 bin ton rakamı gerçekten çok inandırıcı hesaplarla ortaya konuldu ve tek bir kurumun bulduğu bir sonuç değil. En azı gösteren bir sonuç.”
‘Alternatif bir ürün olarak gümüşe yatırım artacak’
Esen, gümüşe yönelik artan yatırımları da değerlendirirken, bunun sebeplerini de sıraladı. Gümüşün altına alternatif olarak gümüşe talebin artacağını ifade eden Esen, “Gümüşe ulaşılması daha kolay, tonaj anlamında daha büyük miktarda var, birim fiyatı olarak baktığımız zaman da daha küçük fiyatlara sahip olduğu için ufak miktarlar halinde yatırıma çok müsait. Bir sürü yan faktörü var bunun. Türkiye’de gram altına yatırım yapılmasına benzer olarak ABD’de ve Avrupa’da gram gümüşe yatırım yapılıyor. Türkiye’de gümüşe yatırım yeteri kadar yok, yavaş yavaş toplumda bilinmeye başlıyor. Biz gram altın çıkardığımızda gram gümüş de çıkardık ve gram gümüşe yatırımın giderek arttığını görüyoruz. Fakat dünyadaki talep Türkiye’dekinin çok daha üstünde. Önümüzdeki dönem gümüşe yatırım daha da artacaktır” diye konuştu.