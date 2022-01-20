https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbula-izlanda-kisi-uyarisi-kuvvetli-kar-yagisi-bekleniyor-1052944995.html
İstanbul'a 'İzlanda kışı' uyarısı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İstanbul'a 'İzlanda kışı' uyarısı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İstanbul’un Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:31+0300
2022-01-20T16:31+0300
2022-01-20T16:31+0300
türkiye
istanbul
kar yağışı
kış
ibb
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21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.Kar yağışı hafta ortasına kadar etkisini sürdürecekCumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.İBB alınan önlemleri açıkladıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak.Toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinası ile göreve hazır. İstanbul’un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206.056 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor.AKOM’dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.
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istanbul, kar yağışı, kış, ibb
İstanbul'a 'İzlanda kışı' uyarısı: Kuvvetli kar yağışı bekleniyor
İstanbul’un Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.
21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Kar yağışı hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek
Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği ön görülüyor. İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.
İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda bilek, yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor.
İBB alınan önlemleri açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’un kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için önlemlerini aldı. Şehrin İBB sorumluluğundaki toplam 4 bin 23 kilometrelik yol ağını açık tutmak için ekipler 24 saat çalışacak.
Toplam 7 bin 421 personel, 1.582 karla mücadele aracı ve iş makinası ile göreve hazır. İstanbul’un 350 farklı noktasına kurulan istasyonlarda toplam 206.056 ton tuz ve 64 farklı tankta toplam 1.290 ton solüsyon karla mücadele için hazır bekletiliyor.
AKOM’dan yapılan açıklamada, tüm tedbirlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve muhtemel kar yağışı sebebiyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.