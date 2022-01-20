Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbulda-kadin-emlakciya-silahli-saldiri-1052930444.html
İstanbul'da kadın emlakçıya silahlı saldırı
İstanbul'da kadın emlakçıya silahlı saldırı
İstanbul'da emlakçı Sema Kılıç, otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:08+0300
2022-01-20T12:08+0300
türkiye
silahlı saldırı
sultangazi
kadın
emlakçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052930897_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_8bba356672b1e45c3a07432d641bfb79.jpg
İstanbul Sultangazi'd evinden çıkan emlakçı Sema Kılıç, cadde üzerine park ettiği otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı.DHA'da yer alan son dakika haberine göre bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kılıç, yere yığıldı. Kimliği belirsiz erkek şüpheli yaya olarak kaçtı.Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.'Aynı kişiye bir kez daha gördüm'Mahalleden bir esnaf , "Ben dün saat 10.00 civarı dükkanımı açtım. Burada birini gördüm. 33 yıldır buradayım, kimin ne olduğunu biliyorum. Gördüğüm kişi bana yabancı geldi. Bayağı bir baktım. Sonra dükkana geçtim, malzemeleri çıkarmaya çalıştım. Şahıs burada durunca şüphelendim. Sonra köşeye geçti, bastı gitti. Bu sabah kadın vurulduktan sonra aynı kişiyi bir daha gördüm." dedi.Olay anı kameraya yansıdıGörgü tanığı olayla ilgili şunları anlattı:
türkiye
sultangazi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052930897_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_b4677d35e3f1c3c33e2d54d469cd982a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
silahlı saldırı, sultangazi, kadın, emlakçı

İstanbul'da kadın emlakçıya silahlı saldırı

12:08 20.01.2022
© DHAİstanbul'da kadın emlakçıya silahlı saldırı
İstanbul'da kadın emlakçıya silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
Abone ol
İstanbul'da emlakçı Sema Kılıç, otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Sultangazi'd evinden çıkan emlakçı Sema Kılıç, cadde üzerine park ettiği otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı.
DHA'da yer alan son dakika haberine göre bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kılıç, yere yığıldı. Kimliği belirsiz erkek şüpheli yaya olarak kaçtı.
Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.
Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

'Aynı kişiye bir kez daha gördüm'

Mahalleden bir esnaf , "Ben dün saat 10.00 civarı dükkanımı açtım. Burada birini gördüm. 33 yıldır buradayım, kimin ne olduğunu biliyorum. Gördüğüm kişi bana yabancı geldi. Bayağı bir baktım. Sonra dükkana geçtim, malzemeleri çıkarmaya çalıştım. Şahıs burada durunca şüphelendim. Sonra köşeye geçti, bastı gitti. Bu sabah kadın vurulduktan sonra aynı kişiyi bir daha gördüm." dedi.

Olay anı kameraya yansıdı

Görgü tanığı olayla ilgili şunları anlattı:

"Polis de o kişiyi arıyor. Zaten aynı kişilermiş. Olay anını görmedim. Sıktıktan sonra kaçıp gitmiş. Vurulan kadını da tanıyoruz. Burada esnaf olduğunu biliyoruz. Üzüldük" dedi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Sema Kılıç'ın otomobiline bineceği sırada saldırıya uğrayıp, yere yığıldığı görülüyor."

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:36Safiye Soyman ve Faik Öztürk’e dolandırıcılık suçlaması
12:34Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 87.64 arttı
12:32Tonga'daki felaket: 57 yaşındaki adam 27 saat yüzerek hayatta kaldı
12:30Ankara Metrosu'nda klasik müzik çalmaya başladı: 'Günün yorgunluğuna iyi gelebilecek bir şey'
12:30Türkiye, pasaport endeksinde 7 sıra birden yükseldi
12:23Bakan Karaismailoğlu: İmamoğlu yapması gerekenleri yapmalı, sorumluluğunu yerine getirmeli
12:15Sağlık Bakanı Koca: BioNTech üzerine Turkovac çalışmasını başlatacağız, dünyada ilk olacak
12:14CSKA, Yusuf Yazıcı'nın tanıtım filmi için özür diledi, videoyu yapan ekiple yolları ayırdı
12:13TKBB'den yeni karar: Asgari ücret ve altında geliri olan borçluların maaşları haczedilmeyecek
12:12Doktorları şaşırtan adam: 67 yıldır duş almıyor, yollardaki ölü hayvanlardan besleniyor ve sağlıklı
12:11Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: 3600 ek gösterge Mayıs ayında Meclis'te
12:08İstanbul'da kadın emlakçıya silahlı saldırı
12:02Djokovic'i sınırdışı eden mahkemenin gerekçeli kararı: 'Aşı karşıtlığını teşvik' endişesi haklı
12:02Şehir hayatından vazgeçip köye yerleşti: Taşındığı evi müzeye çevirdi
11:56Eski istihbaratçı Enver Altaylı'nın casusluktan mahkum edildiği dosya istinaftan geçti
11:51'Apollo'dan Athena'ya': Antik kentlerin 5 endemik bitkisi koruma altına alındı
11:45Bir araçta 5 bin su kaplumbağası ele geçirildi
11:43Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu: En yüksek aidat bedelleri Sarıyer, Ortaköy ve Beşiktaş'ta
11:39Kovid-19 protokollerini İbiza’da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto
11:36Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması: 'O sözleri sana yediririm'