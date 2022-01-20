https://tr.sputniknews.com/20220120/istanbulda-kadin-emlakciya-silahli-saldiri-1052930444.html

İstanbul'da kadın emlakçıya silahlı saldırı

İstanbul'da kadın emlakçıya silahlı saldırı

İstanbul'da emlakçı Sema Kılıç, otomobiline binerken uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T12:08+0300

2022-01-20T12:08+0300

2022-01-20T12:08+0300

türkiye

silahlı saldırı

sultangazi

kadın

emlakçı

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İstanbul Sultangazi'd evinden çıkan emlakçı Sema Kılıç, cadde üzerine park ettiği otomobiline bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı.DHA'da yer alan son dakika haberine göre bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Kılıç, yere yığıldı. Kimliği belirsiz erkek şüpheli yaya olarak kaçtı.Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.Tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.'Aynı kişiye bir kez daha gördüm'Mahalleden bir esnaf , "Ben dün saat 10.00 civarı dükkanımı açtım. Burada birini gördüm. 33 yıldır buradayım, kimin ne olduğunu biliyorum. Gördüğüm kişi bana yabancı geldi. Bayağı bir baktım. Sonra dükkana geçtim, malzemeleri çıkarmaya çalıştım. Şahıs burada durunca şüphelendim. Sonra köşeye geçti, bastı gitti. Bu sabah kadın vurulduktan sonra aynı kişiyi bir daha gördüm." dedi.Olay anı kameraya yansıdıGörgü tanığı olayla ilgili şunları anlattı:

türkiye

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silahlı saldırı, sultangazi, kadın, emlakçı