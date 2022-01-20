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İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 481 gözaltı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 481 gözaltı
İstanbul’da 186 noktada İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3. Huzur Uygulaması'nda 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T06:31+0300
2022-01-20T06:31+0300
türkiye
istanbul
gözaltı
yeditepe huzur
denetim
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Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasının üçüncüsünde kurallara uymayan vatandaşlara 168 bin 763 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.İl genelinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamanın 1. aşamasında bin 895 personel, 1 polis helikopteri ve 2 deniz limanı şube botu görev alırken 2.aşamada da bin 820 personel görev aldı. 147 bin 177 kişinin GBT’si gerçekleştirildiEmniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre 186 noktada yapılan huzur uygulamasında sabit yol uygulaması, GBT uygulaması ve mekan denetimleri gerçekleştirildi. Uygulama ve denetimlerin sonucunda; 147 bin 177 şahsın GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 481 kişi ile 395 yoklama kaçağı yakalandı. 39 Adet ruhsatsız tabanca/tüfek 13 adet kurusıkı tabanca ve 227 fişek, 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ile 339 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 3 bin 455 Türk Lirası ele geçirildiği öğrenildi.Çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli gözaltına alındı.168 bin 763 Türk Lirası trafik cezası kesildiAyrıca uygulamada bin 36 umuma açık yer denetlenmiş, 13 iş yerine 3 bin 674 Türk Lirası para cezası ve 14 şahsa 14 bin 172 Türk Lirasının idari para cezası uygulandı. Yapılan sabit yol denetimlerinde 19 bin 796 araç ve 902 motosiklet kontrol edildiği, 733 araç ve motosiklet ile 47 sürücüye işlem yapıldığı, toplamda 168 bin 763 Türk Lirası trafik cezasının kesildiği öğrenildi.
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istanbul, gözaltı, yeditepe huzur, denetim

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' uygulaması: 481 gözaltı

06:31 20.01.2022
© İHA / İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulamasında 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - polis
İstanbul’da Yeditepe Huzur Uygulamasında 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA /
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İstanbul’da 186 noktada İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 3. Huzur Uygulaması'nda 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kurallara uymayan ve eksik belgesi olanlara da 168 bin 763 Türk Lirası trafik cezası uygulandı. 481 şüpheli yakalandı.
Akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulamasının üçüncüsünde kurallara uymayan vatandaşlara 168 bin 763 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ve 339 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl genelinde 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamanın 1. aşamasında bin 895 personel, 1 polis helikopteri ve 2 deniz limanı şube botu görev alırken 2.aşamada da bin 820 personel görev aldı.

147 bin 177 kişinin GBT’si gerçekleştirildi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre 186 noktada yapılan huzur uygulamasında sabit yol uygulaması, GBT uygulaması ve mekan denetimleri gerçekleştirildi. Uygulama ve denetimlerin sonucunda; 147 bin 177 şahsın GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 481 kişi ile 395 yoklama kaçağı yakalandı. 39 Adet ruhsatsız tabanca/tüfek 13 adet kurusıkı tabanca ve 227 fişek, 4 bin 311 gram uyuşturucu madde ile 339 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 3 bin 455 Türk Lirası ele geçirildiği öğrenildi.
Çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli gözaltına alındı.

168 bin 763 Türk Lirası trafik cezası kesildi

Ayrıca uygulamada bin 36 umuma açık yer denetlenmiş, 13 iş yerine 3 bin 674 Türk Lirası para cezası ve 14 şahsa 14 bin 172 Türk Lirasının idari para cezası uygulandı. Yapılan sabit yol denetimlerinde 19 bin 796 araç ve 902 motosiklet kontrol edildiği, 733 araç ve motosiklet ile 47 sürücüye işlem yapıldığı, toplamda 168 bin 763 Türk Lirası trafik cezasının kesildiği öğrenildi.
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