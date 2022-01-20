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İYİ Partili Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına tepki: Bizi görmezden geliyorlar
İYİ Partili Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına tepki: Bizi görmezden geliyorlar
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeleri, İYİ Partili milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarını görmezden geldiklerini savunarak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T16:53+0300
2022-01-20T16:53+0300
türkiye
chp
seçim
cumhurbaşkanlığı
mansur yavaş
belediye başkanı
aday
eleştiri
tepki
ekrem imamoğlu
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP'li belediye başkanlarına tepki gösterdi.Çelik, yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:“2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı. Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İyi Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler.'Bu tavır kabul edilemez'Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez.'2023 seçimlerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacak'Aynı yaklaşımın; 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır. Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır.
https://tr.sputniknews.com/20220119/cem-kucuk-imamoglu-aday-olur-ve-kazanirsa-parlamenter-sisteme-donmeyi-kabul-etmez-1052882361.html
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chp, seçim, cumhurbaşkanlığı, mansur yavaş, belediye başkanı, aday, eleştiri, tepki, ekrem imamoğlu, millet ittifakı, cumhuriyet halk partisi (chp), ahmet çelik

İYİ Partili Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına tepki: Bizi görmezden geliyorlar

16:53 20.01.2022
© DHAİYİ Partili Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına tepki: Bizi görmezden geliyorlar
İYİ Partili Çelik'ten CHP'li belediye başkanlarına tepki: Bizi görmezden geliyorlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP'li belediyeleri, İYİ Partili milletvekilleri ile il ve ilçe başkanlarını görmezden geldiklerini savunarak eleştirdi. Çelik, "2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır" dedi.
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda CHP'li belediye başkanlarına tepki gösterdi.
Çelik, yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:
“2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı. Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İyi Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler.

'Bu tavır kabul edilemez'

Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez.

'2023 seçimlerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacak'

Aynı yaklaşımın; 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasından sonra da devam edeceği ortadadır. Bu sebeple, 2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır.
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