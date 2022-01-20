https://tr.sputniknews.com/20220120/kamu-ihalelerinde-parasal-limitler-artti-1052925652.html

Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı

Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T10:00+0300

2022-01-20T10:00+0300

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türkiye

resmi gazete

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kamu

yi-üfe

kamu ihale kanunu

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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79.89 yükseltildi. Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79.89) artırılarak güncellendi.Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.

https://tr.sputniknews.com/20220119/kamu-iscilerine-ek-odeme-tarihleri-resmi-gazetede-yayimlandi-1052874941.html

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