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https://tr.sputniknews.com/20220120/kamu-ihalelerinde-parasal-limitler-artti-1052925652.html
Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı
Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T10:00+0300
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ihale
kamu
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kamu ihale kanunu
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Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79.89 yükseltildi. Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79.89) artırılarak güncellendi.Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.
https://tr.sputniknews.com/20220119/kamu-iscilerine-ek-odeme-tarihleri-resmi-gazetede-yayimlandi-1052874941.html
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resmi gazete, ihale, kamu, yi-üfe, kamu ihale kanunu

Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı

10:00 20.01.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79,89 artırılarak güncellendi.
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 79.89 yükseltildi. Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2021 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 79.89) artırılarak güncellendi.
Tebliğ, 1 Şubat 2022'den itibaren yürürlüğe girecek.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
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