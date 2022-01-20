https://tr.sputniknews.com/20220120/kanadada-son-30-yilin-en-yuksek-enflasyonu-kaydedildi-1052918505.html

Kanada'da son 30 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi

Kanada'da son 30 yılın en yüksek enflasyonu kaydedildi

Kanada'da enflasyonun, Aralık 2021'de yıllık bazda yüzde 4.8 arttığı ve bunun 1991'den bu yana kaydedilen en yüksek oran olduğu açıklandı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T01:44+0300

2022-01-20T01:44+0300

2022-01-20T01:44+0300

ekonomi

kanada

enflasyon

fiyat artışı

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Kanada istatistik kurumu StatCans'den yapılan açıklamada, ülkedeki Tüketici Fiyat Endeksi'ni gıda, binek araçları ve konut fiyatlarındaki keskin artışların tetiklediği, bunun da yaşam maliyetlerini hızla yükselttiği belirtildi.Açıklamada, enflasyonun yükselmesinde en büyük etkinin marketlerdeki taze meyve-sebze fiyatlarının yüzde 5.7 artması olduğu, bu rakamın da 2011'den bu yana kaydedilen en büyük artış olduğu duyuruldu.Kanada İstatistik Kurumu, taze ürünlerin fiyatının yükselme gerekçesini ise 'üretim yapılan bölgelerdeki olumsuz hava koşulları ve tedarik zinciri kesintileri' olarak açıkladı.Öte yandan açıklanan enflasyon rakamının, Kanada Merkez Bankası'nın yüzde bir ile üç arasındaki hedefinin üzerine çıktığına işaret eden uzmanlar, yükselen enerji fiyatlarının, gıda maliyetlerini etkileyen tedarik zinciri sorunlarının ve emlak piyasasındaki sıçramaların, enflasyonun bahar döneminde daha da yükselebileceğini gösterdiğini vurguluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220115/abdde-tuketici-guveni-enflasyon-ve-omicron-endiseleriyle-ocakta-dustu-1052763054.html

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kanada, enflasyon, fiyat artışı