https://tr.sputniknews.com/20220120/kar-nedeniyle-devrilen-agacin-altinda-cansiz-bedeni-bulundu-1052924438.html

Kar nedeniyle devrilen ağacın altında cansız bedeni bulundu

Kar nedeniyle devrilen ağacın altında cansız bedeni bulundu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 69 yaşındaki Mehmet Özdemir, kar nedeniyle devrilmiş olan ağacın altında ölü bulundu. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T09:26+0300

2022-01-20T09:26+0300

2022-01-20T09:27+0300

türkiye

karabük

kar

ölüm

ağaç

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Karabük Babasultan Mahallesi'nde, yoğun kar yağışı nedeniyle yıkılmış olan ağacın önünde yerde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğü belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde adamın 69 yaşındaki Mehmet Özdemir olduğu belirlendi.Özdemir’in cenazesi yapılan incelemenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

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karabük, kar, ölüm, ağaç