https://tr.sputniknews.com/20220120/kar-yagisi-ve-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-bircok-ilde-okullar-tatil-edildi--1052919437.html

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi

Yoğun kar yağışı eğitime de engel oldu. Türkiye'nin bir çok ilinde yüz yüze eğitime ara verilerek okullar tatil edildi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T02:44+0300

2022-01-20T02:44+0300

2022-01-20T02:44+0300

türkiye

eğitim

meb

eba

okul

kar

tatil

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Türkiye'nin büyük bir bölümü kar yağışının etkisi altına girdi. Bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.Rize’de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle okullar için tatil kararı alındığı belirtilerek, “İlimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, ilimiz genelindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde, özel öğretim kurslarında, çeşitli kurslarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime verilen aranın 1 gün (20 Ocak 2022 Perşembe) süreyle uzatılmasına, ayrıca hamile ve engelli personellerin aynı tarihte idari izinli sayılmasına karar verilmiştir denildi.MalatyaMalatya Valisi Aydın Baruş, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini belirterek, “İlimiz genelinde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında, 20 Ocak 2022 Perşembe günü bir gün süreyle eğitime ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından; hamile, engelli ve kronik hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri idari izinli sayılacaklardır” dedi.VanVan'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın için tatil edildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.BilecikBilecik’te etkili olan kar yağışı nedeniyle 145 köyün yolu, ulaşıma kapandı.İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince 79 köyün yolu açılırken, hala kapalı olan 66 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bilecik Valiliği, okullarda yarın için eğitime ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 20.01.2022 (perşembe) tarihinde okulların 1 gün tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir denildi.Valilik ayrıca yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.MuşMuş'ta etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde yarın için okullar tatil edildi.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Ocak 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20 Ocak 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” denildi.BitlisBitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.TunceliTunceli yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullar yarın da tatil edildi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde merkez ve Çemişgezek, Hozat, Pertek, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Ovacık ilçelerinde 20 Ocak 2022 Perşembe günü tüm okulların tatil edildiği belirtildi.Açıklamanın devamında engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.AğrıAğrı'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz merkezinde ve ilçelerindeki tüm okullarda 20 Ocak 2022 Perşembe gününü kapsayacak şekilde yüz yüze eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarındaki engelli ve hamile personelimiz de 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır” denildi.AdıyamanAdıyaman Valiliği, 20 Ocak Perşembe günü ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.Salı ve Çarşamba günü kar ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini duyuran Adıyaman Valiliği, Perşembe günü de okulları tatil etti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelindeki yoğun kar yağışına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 20 Ocak 2022 Perşembe günü de ara verilmiştir. Ayrıca, kamuda çalışan engelli ve hamile kamu personelleri de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.KonyaKonya'da çok sayıda ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve soğuklar etkili oluyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle 20 ilçede eğitime 20 Ocak Perşembe günü itibariyle 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ahırlı, Akören, Altınekin, Güneysınır, Beyşehir, Ereğli, Halkapınar, Derbent, Derebucak, Hüyük, Doğanhisar, Emirgazi, Ilgın, Karapınar, Bozkır, Hadim, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ilçelerinde olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü eğitime ilçe hıfzıssıhha kurullarınca 1 gün ara verilmiştir” denildi.KaramanKaraman’da da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi ve merkeze bağlı köy okullarında yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Eğitim, EBA üzerinden yapılacak.GaziantepGaziantep Valisi Davut Gül, iki gündür eğitim verilmeyen kentte yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Gül, aşırı buzlanma nedeniyle tatil kararı alındığını belirterek, “Meteorolojik verilere göre; ilimizde beklenen aşırı buzlanma nedeniyle; ilimiz genelinde eğitim- öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir. Ayrıca; engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” paylaşımını yaptı.BalıkesirBalıkesir'in Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası okullar tatil edildi. Dursunbey İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Dursunbey'de eğitim veren ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar yoğun kar yağışı ve don sebebi ile 20 Ocak 2022 Perşembe günü 1 gün arayla tatil edildi.Gümüşhane, Giresun, Artvin, SinopKaradeniz Bölgesi’nde etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kar ve buzlanma nedeniyle Gümüşhane, Giresun, Artvin, Sinop’ta valiliklerce eğitim- öğretime 1 gün ara verildi. 4 ilin valiliğince yapılan açıklamada engelli ve hamile kamu personelleri de idari izinli sayıldı.BartınBartın Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kar yağışının sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmekle birlikte gece boyunca hava sıcaklığının -2 ila -7 arasında gerçekleşmesi ve buna bağlı buzlanma beklentisi nedeniyle ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda (Özel eğitim ve özel öğretim kurumları dahil) 20 Ocak 2022 günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir“ denildi.KayseriKayseri'de etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Develi, Yahyalı, Bünyan, Sarız ve Pınarbaşı, Felahiye, Yeşilhisar ve Tomarza, İncesu, Özvatan, Akkışla ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

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eğitim, meb, eba, okul, kar, tatil