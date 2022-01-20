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https://tr.sputniknews.com/20220120/kara-saplanan-ambulans-vincle-kurtarildi-1052944324.html
Kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı
Kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı
Şırnak’ın İdil ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
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idil
kar
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İdil ilçesine bağlı Tepeköy köyüne hasta almaya giden ambulans, köy yoluna girişte kara saplandı. Ambulanstaki sağlık personelinin ihbarı üzerine bölgeye özel bir şirkete ait vinç yönlendirildi. Ambulans, halatla bağlanıp, bulunduğu yerden çıkarılarak kara yoluna indirildi. İlçe merkezine geri dönen ambulanstaki sağlık ekibinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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şırnak, kar yağışı, idil, kar, vinç, ambulans

Kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı

16:20 20.01.2022
© DHAKara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı
Kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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Şırnak’ın İdil ilçesinde hasta almaya giderken kara saplanan ambulans vinçle kurtarıldı.
İdil ilçesine bağlı Tepeköy köyüne hasta almaya giden ambulans, köy yoluna girişte kara saplandı.
Ambulanstaki sağlık personelinin ihbarı üzerine bölgeye özel bir şirkete ait vinç yönlendirildi.
Ambulans, halatla bağlanıp, bulunduğu yerden çıkarılarak kara yoluna indirildi.
İlçe merkezine geri dönen ambulanstaki sağlık ekibinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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