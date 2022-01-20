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https://tr.sputniknews.com/20220120/kayip-kardesi-gulistan-dokuyu-arayan-abla-aygul-dokuya-hapis-ve-para-cezasi-1052939976.html
Kayıp kardeşi Gülistan Doku’yu arayan abla Aygül Doku’ya hapis ve para cezası
Kayıp kardeşi Gülistan Doku’yu arayan abla Aygül Doku’ya hapis ve para cezası
Tunceli'de 747 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, dosya şüphelisi Zaynal Abakarov'un üvey babası Engin... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:50+0300
2022-01-20T14:55+0300
türkiye
mahkeme
hapis cezası
dava
abla
para cezası
hapis
gülistan doku
zaynal abakarov
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7 Mart 2020 tarihinde, Gülistan Doku’nun kaybolmasında baş şüpheli Zaynal Abarakov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tunceli’deki evini taşımak istedi.Soruşturma tamamlanmadan ve evlerinde kriminal inceleme yapılmadan Yücer’in evini taşınmasını engelleyen Doku’nun ablası Aygül Doku hakkında 22 Kasım 2020’de Engin Yücel’in şikayeti üzerine 'mala zarar vermek ve tehdit ve hakaret etme' gerekçesiyle dava açıldı. Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku hakkında açılan tazminat davasının 6. duruşması Tunceli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Aygül Doku'ya 5 ay hapis cezası ve 2 bin 250 TL idari para cezası verilmesine karar verdi.'Başlı başına bir faci̇a'Verilen karar sonrasında Sözcü'den Evren Demirdaş'a konuşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, şunları söyledi;“Bu karar başlı başına bir faciadır. 5 Ocak'tan önce onlarda adı gibi biliyorlar ki şahitlik için bile adliyenin kapısına giden biri değilim. Ben bu evde kriminal inceleme yapılmadığı için orada bir emniyet yetkilisi ifade veriyor kesinlik suç amaçlı değildi Aygül bu evde kriminal inceleme yapılsın diyordu. Onun ifadesi olmasına rağmen bana böyle bir ceza verildi.İŞKUR müdürünü o kadar şikayet etmemize rağmen şahitlere rağmen herhangi bir dava bile açılmadı. İnanın bu olaylara kadar adalet nasıl işler bilmiyordum, adliyede neler oluyor biliyordum. Ama bu olaydan sonra o kadar acı şeyler öğrendim ki keyfi uygumalar, bir kişiye haksız bir şekilde verilen cezalar, kanıtlar olmasına rağmen davaların dahi açılmaması gibi birçok şey gördüm. 747 gündür kardeşim Gülistanı’ı arıyorum. 19 gündür adliye önünde adalet arıyoruz. Baş şüpheli 24 saat göz altına alınmazken 18 yaşında olan ve o geceye şahit olan kız kardeşinin ifadesi alınmazken bana bu cezanın verilmesi tam anlamıyla büyük bir adaletsizliktir.”'Bu karar beni̇ kardeşi̇mi̇ aramaktan vazgeçi̇remez'“Üzgünüm gerçekten, adalet adına çok üzgünüm ama kendi adıma çok mutluyum” diyen Doku, “Çünkü kardeşimi hakkıyla arıyormuşum. Bu kararı verenler hakim ve savcılar adına üzgünüm onlar çocuklarının gözlerine bakıp da ‘biz kardeşini arayan bir ablaya ceza verdik' diyemeyecekler.Bugün çıkan sonuç kardeşimi aramaktan vazgeçirmeyecek tam aksine bu davaya daha da sahip çıkacağım. Bu ülkede adalet adına en ufak bir kırıntı kalmamış. Adalet bakanı bu rezaletlere ve rezilliklere nasıl susabiliyor ben de çok şaşkınım” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210121/gulistan-doku-sorusturmasinda-supheli-zaynal-abarakovun-babasi-polislikten-ihrac-edildi-1043630094.html
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mahkeme, hapis cezası, dava, abla, para cezası, hapis, gülistan doku, zaynal abakarov

Kayıp kardeşi Gülistan Doku’yu arayan abla Aygül Doku’ya hapis ve para cezası

14:50 20.01.2022 (güncellendi: 14:55 20.01.2022)
© DHAKayıp Gülistan Doku’yu arayan abla Aygül Doku’ya hapis ve para cezası
Kayıp Gülistan Doku’yu arayan abla Aygül Doku’ya hapis ve para cezası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© DHA
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Tunceli'de 747 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, dosya şüphelisi Zaynal Abakarov'un üvey babası Engin Yücer'in şikayeti üzerine soruşturma açılmıştı. Bugün görülen karar duruşmasında Aygül Doku'ya 5 ay hapis cezası ve 2 bin 250 TL idare para cezası verildi.
7 Mart 2020 tarihinde, Gülistan Doku’nun kaybolmasında baş şüpheli Zaynal Abarakov'un eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tunceli’deki evini taşımak istedi.
Soruşturma tamamlanmadan ve evlerinde kriminal inceleme yapılmadan Yücer’in evini taşınmasını engelleyen Doku’nun ablası Aygül Doku hakkında 22 Kasım 2020’de Engin Yücel’in şikayeti üzerine 'mala zarar vermek ve tehdit ve hakaret etme' gerekçesiyle dava açıldı. Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku hakkında açılan tazminat davasının 6. duruşması Tunceli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Aygül Doku'ya 5 ay hapis cezası ve 2 bin 250 TL idari para cezası verilmesine karar verdi.

'Başlı başına bir faci̇a'

Verilen karar sonrasında Sözcü'den Evren Demirdaş'a konuşan Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, şunları söyledi;
“Bu karar başlı başına bir faciadır. 5 Ocak'tan önce onlarda adı gibi biliyorlar ki şahitlik için bile adliyenin kapısına giden biri değilim. Ben bu evde kriminal inceleme yapılmadığı için orada bir emniyet yetkilisi ifade veriyor kesinlik suç amaçlı değildi Aygül bu evde kriminal inceleme yapılsın diyordu. Onun ifadesi olmasına rağmen bana böyle bir ceza verildi.
İŞKUR müdürünü o kadar şikayet etmemize rağmen şahitlere rağmen herhangi bir dava bile açılmadı. İnanın bu olaylara kadar adalet nasıl işler bilmiyordum, adliyede neler oluyor biliyordum. Ama bu olaydan sonra o kadar acı şeyler öğrendim ki keyfi uygumalar, bir kişiye haksız bir şekilde verilen cezalar, kanıtlar olmasına rağmen davaların dahi açılmaması gibi birçok şey gördüm. 747 gündür kardeşim Gülistanı’ı arıyorum. 19 gündür adliye önünde adalet arıyoruz. Baş şüpheli 24 saat göz altına alınmazken 18 yaşında olan ve o geceye şahit olan kız kardeşinin ifadesi alınmazken bana bu cezanın verilmesi tam anlamıyla büyük bir adaletsizliktir.”

'Bu karar beni̇ kardeşi̇mi̇ aramaktan vazgeçi̇remez'

“Üzgünüm gerçekten, adalet adına çok üzgünüm ama kendi adıma çok mutluyum” diyen Doku, “Çünkü kardeşimi hakkıyla arıyormuşum. Bu kararı verenler hakim ve savcılar adına üzgünüm onlar çocuklarının gözlerine bakıp da ‘biz kardeşini arayan bir ablaya ceza verdik' diyemeyecekler.
Bugün çıkan sonuç kardeşimi aramaktan vazgeçirmeyecek tam aksine bu davaya daha da sahip çıkacağım. Bu ülkede adalet adına en ufak bir kırıntı kalmamış. Adalet bakanı bu rezaletlere ve rezilliklere nasıl susabiliyor ben de çok şaşkınım” ifadelerini kullandı.
Gülistan Doku - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2021
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Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli Zaynal Abarakov'un babası polislikten ihraç edildi
21 Ocak 2021, 16:59
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