https://tr.sputniknews.com/20220120/kenyada-bir-fil-ikiz-dogurdu-fillerde-ikiz-dogumlar-yuzde-1-goruluyor-1052949996.html

Kenya’da bir fil ikiz doğurdu: Fillerde ikiz doğumlar yüzde 1 görülüyor

Kenya’da bir fil ikiz doğurdu: Fillerde ikiz doğumlar yüzde 1 görülüyor

Kenya'da eşine az rastlanacak şekilde bir fil, ikiz yavruladı. Fillerde ikiz doğumların yüzde 1 görüldüğü belirtiliyor. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T18:22+0300

2022-01-20T18:22+0300

2022-01-20T18:25+0300

yaşam

kenya

fil

ikiz

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Samburu Ulusal Parkı'ndaki 'Winds II' fil ailesinden 'Bora' isimli fil, biri erkek diğeri kız ikiz doğurdu.Sivil toplum örgütü Save the Elephants'dan Iain Douglas Hamilton, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, fil dünyasında ikiz doğumun çok nadir görüldüğünü ve bunun her yüz doğumda bir yaşanabileceğini söyledi.Genellik ikiz doğumların doğal yaşam alanlarında olduğunu ve insanlar tarafından tanıklık edilmediğini anlatan Hamilton, bu doğumun kayıt altına alınabildiğini belirtti.Hamilton, bunun, 2006'dan bu yana doğal parkta yaşanan ilk ikiz doğum olduğunu; o doğumda filin, yeterli sütü veremediği için bir yavrusunu kaybettiğini aktardı.Hamilton, bu doğumun yağmurlu ve yeşilin bol olduğu döneme denk gelmesinden ötürü annenin bebeklerini besleyebileceğini; yavruların hayatta kalabileceğini söyledi.Afrika filleri, tüm memeliler arasında en fazla gebelik süresine sahip canlılar olup bebeklerini 22 ay taşıyor.Filler, yaklaşık 4 yılda bir doğum yapıyor.

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kenya, fil, ikiz