Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kenyada-bir-fil-ikiz-dogurdu-fillerde-ikiz-dogumlar-yuzde-1-goruluyor-1052949996.html
Kenya’da bir fil ikiz doğurdu: Fillerde ikiz doğumlar yüzde 1 görülüyor
Kenya’da bir fil ikiz doğurdu: Fillerde ikiz doğumlar yüzde 1 görülüyor
Kenya'da eşine az rastlanacak şekilde bir fil, ikiz yavruladı. Fillerde ikiz doğumların yüzde 1 görüldüğü belirtiliyor. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T18:22+0300
2022-01-20T18:25+0300
yaşam
kenya
fil
ikiz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052950083_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_8715628967ead0c113e6552a2d3b5841.jpg
Samburu Ulusal Parkı'ndaki 'Winds II' fil ailesinden 'Bora' isimli fil, biri erkek diğeri kız ikiz doğurdu.Sivil toplum örgütü Save the Elephants'dan Iain Douglas Hamilton, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, fil dünyasında ikiz doğumun çok nadir görüldüğünü ve bunun her yüz doğumda bir yaşanabileceğini söyledi.Genellik ikiz doğumların doğal yaşam alanlarında olduğunu ve insanlar tarafından tanıklık edilmediğini anlatan Hamilton, bu doğumun kayıt altına alınabildiğini belirtti.Hamilton, bunun, 2006'dan bu yana doğal parkta yaşanan ilk ikiz doğum olduğunu; o doğumda filin, yeterli sütü veremediği için bir yavrusunu kaybettiğini aktardı.Hamilton, bu doğumun yağmurlu ve yeşilin bol olduğu döneme denk gelmesinden ötürü annenin bebeklerini besleyebileceğini; yavruların hayatta kalabileceğini söyledi.Afrika filleri, tüm memeliler arasında en fazla gebelik süresine sahip canlılar olup bebeklerini 22 ay taşıyor.Filler, yaklaşık 4 yılda bir doğum yapıyor.
kenya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1052950083_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_fdf5cd5dd45ffce4d7cf3708fe8b4d85.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kenya, fil, ikiz

Kenya’da bir fil ikiz doğurdu: Fillerde ikiz doğumlar yüzde 1 görülüyor

18:22 20.01.2022 (güncellendi: 18:25 20.01.2022)
© AFP 2021 / JANE WYNYARDKenya’da bir fil, eşine az rastlanır şekilde ikiz doğurdu
Kenya’da bir fil, eşine az rastlanır şekilde ikiz doğurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AFP 2021 / JANE WYNYARD
Abone ol
Kenya'da eşine az rastlanacak şekilde bir fil, ikiz yavruladı. Fillerde ikiz doğumların yüzde 1 görüldüğü belirtiliyor.
Samburu Ulusal Parkı'ndaki 'Winds II' fil ailesinden 'Bora' isimli fil, biri erkek diğeri kız ikiz doğurdu.
Sivil toplum örgütü Save the Elephants'dan Iain Douglas Hamilton, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, fil dünyasında ikiz doğumun çok nadir görüldüğünü ve bunun her yüz doğumda bir yaşanabileceğini söyledi.
Genellik ikiz doğumların doğal yaşam alanlarında olduğunu ve insanlar tarafından tanıklık edilmediğini anlatan Hamilton, bu doğumun kayıt altına alınabildiğini belirtti.
Hamilton, bunun, 2006'dan bu yana doğal parkta yaşanan ilk ikiz doğum olduğunu; o doğumda filin, yeterli sütü veremediği için bir yavrusunu kaybettiğini aktardı.
Hamilton, bu doğumun yağmurlu ve yeşilin bol olduğu döneme denk gelmesinden ötürü annenin bebeklerini besleyebileceğini; yavruların hayatta kalabileceğini söyledi.
Afrika filleri, tüm memeliler arasında en fazla gebelik süresine sahip canlılar olup bebeklerini 22 ay taşıyor.
Filler, yaklaşık 4 yılda bir doğum yapıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce