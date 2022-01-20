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Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi
Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:36+0300
2022-01-20T22:57+0300
türkiye
chp
ahmet davutoğlu
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
iyi parti
gelecek partisi
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CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderleri akşam yemeğinde buluştu.Üç partiden yapılan açıklamalarda, genel başkanların Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldikleri belirtildi.CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından buluşmaya ait fotoğraf paylaştı.Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Davutoğlu geçen hafta da Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş, ardından da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’e bir ziyaret gerçekleştirmişti.
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chp, ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, gelecek partisi

Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi

22:36 20.01.2022 (güncellendi: 22:57 20.01.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi.
CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderleri akşam yemeğinde buluştu.
Üç partiden yapılan açıklamalarda, genel başkanların Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldikleri belirtildi.
CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından buluşmaya ait fotoğraf paylaştı.
Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi."
Davutoğlu geçen hafta da Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş, ardından da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’e bir ziyaret gerçekleştirmişti.
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