https://tr.sputniknews.com/20220120/kilicdaroglu-aksener-davutoglu-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi-1052956502.html

Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T22:36+0300

2022-01-20T22:36+0300

2022-01-20T22:57+0300

türkiye

chp

ahmet davutoğlu

kemal kılıçdaroğlu

meral akşener

iyi parti

gelecek partisi

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CHP, İYİ Parti ve Gelecek Partisi liderleri akşam yemeğinde buluştu.Üç partiden yapılan açıklamalarda, genel başkanların Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldikleri belirtildi.CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından buluşmaya ait fotoğraf paylaştı.Demir, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Davutoğlu geçen hafta da Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelmiş, ardından da İYİ Parti Genel Merkezi’nde Meral Akşener’e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

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chp, ahmet davutoğlu, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, iyi parti, gelecek partisi