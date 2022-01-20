https://tr.sputniknews.com/20220120/kilicdaroglu-ben-helallesme-diyorum-erdogan-cok-kiziyor-1052923685.html

Kılıçdaroğlu: Ben helalleşme diyorum, Erdoğan çok kızıyor

Kılıçdaroğlu: Ben helalleşme diyorum, Erdoğan çok kızıyor

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki "helalleşme"ye yönelik açıklamalarını hatırlatarak, CHP lideri ile... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T08:37+0300

2022-01-20T08:37+0300

2022-01-20T08:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

orhan uğuroğlu

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Grup toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Uğuroğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasındaki siyasi mesajı sorduğunu söyledi. Uğuroğlu'nun aktardığına göre Kılıçdaroğlu "Amacım; yarın yöneteceğimiz devletimizi oluşturan toplum katmalarımızla gurur duyacağımızı ve her kesimi kapsayıcı olacağımızı, kültürel zenginliğimizi halkımıza anlatmaktır... Bu toplumun farklılıklarını asla düşmanlık olarak görmek değil, büyük bir zenginlik olarak görmek ve 84 milyonu kucaklamak zorundayız. İşte bu toplumun her kesimi ile helalleşmektir. Ben helalleşme diyorum, Erdoğan çok kızıyor" dedi.Uğuroğlu, Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında kullandığı "Erdoğan'a hakkımızın helal olmadığını söylemekten daha çoğunu yapmak zorundayız…" ifadesine ilişkin olarak da "1-İlk seçimde iktidardan indirmek… 2-Bağımsız yargı önüne çıkarmak..." yorumunu yaptı.Uğuroğlu ayrıca, grup toplantısında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile karşılaştığını söylerken, Tekin'in, "Parti Meclisi'nin aldığı, 'Kurultayı bir yıl erteleme' kararının yanlış olduğunu vurguladığını" söyledi..

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, orhan uğuroğlu