https://tr.sputniknews.com/20220120/kilicdaroglundan-erdogana-once-kendi-akrabalarin-dolarlarini-tlye-cevirsin-1052935190.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Önce kendi akrabaların dolarlarını TL'ye çevirsin

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Önce kendi akrabaların dolarlarını TL'ye çevirsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası'nı ziyaret etti. Görevlilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, ardından Cumhurbaşkanı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:13+0300

2022-01-20T13:13+0300

2022-01-20T13:13+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

tüik

enflasyon

dolar

türkiye istatistik kurumu (tüik)

faiz

dolar/tl

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Kılıçdaroğlu, Konut Görevlileri Sendikası'na ziyarette bulundu. Konut görevlileri, şikayetlerini CHP lideriyle paylaştı. Ziyaretin ardından gündemle ilgili de açıklamalarda bulunan CHP lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Çift parayı bitireceğim' açıklamasına yönelik "Dolar bazında garantiler verildi. Doları taşıyanlar belli, senin yanında işte, beşli çete. Kendi akrabaların dolarlarını önce getirsin TL'ye çevirsin. Örnek olsun" yorumu yaptı.'Örgütlenmeni̇z çok kıymetli̇'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret sonrası yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"Sizin örgütlenmeniz çok kıymetli. Sizin sesinizi duyuracak olan da sendikalar. Bu açıdan sendikanın yaptıkları çok kıymetli. Yaşadıkları yerlerin insani koşullar olmadığını biliyorum, ya bir göz odada ya da güneş almayan yerlerde kalıyorlar. Oysa ki onlar pandemide en çok çalışanlar. Ben zaten maskeleri ilk onlara verin, aşıyı ilk onlara yapın demiştim. Ben bu ülkede fakirin garibin gurabanın yanındayım. Bunun bir hak mücadelesi olduğunu biliyorum.'Önce si̇z çevi̇ri̇n dolarları TL'ye, örnek olun'Erdoğan gelmiş çift parayı bitireceğim diyor. Dolar bazında garantiler verildi, yüksek mevduat sahiplerine kur garantisi verdi. Doları taşıyanlar belli, senin yanında işte, beşli çete. Dolar vatandaşta değil. Herkes gerçeği biliyor. Apartman görevlilerinin arabaları var diyor bir de, utan. 21. yüzyıldayız, bu görevlilerin bir serçesi olmasın mı? Fakirden yana bunlar hiçbir fedakarlık yapmamıştır. Kur garantisi alanlar karlı bu ülkede. Şu fakirden vergiyi alıyorsun, onları götürüp garanti veriyorsun. Kendi akrabaların dolarlarını önce getirsin TL'ye çevirsin. Örnek olsun.'84 mi̇lyonun ahını aldın zaten'TÜİK Başkanı 84 milyona sorumluluğum var demiş, enflasyonu düşük açıklamam mümkün değil demiş. Bürokrasinin çürüdüğünü biliyorum da Allah aşkına markete gitmiyorlar mı bunlar? Bunlar peynirin, zeytinin fiyatını bilmiyorlar mı? 84 milyonun ahını alamazmış, aldın zaten, geriye vahı kaldı. Daha ne kalsın?"

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, tüik, enflasyon, dolar, türkiye istatistik kurumu (tüik), faiz, dolar/tl, cumhuriyet halk partisi (chp)