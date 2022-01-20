https://tr.sputniknews.com/20220120/kim-kardashianla-cikan-pete-davidsondan-kanye-westin-tehditine-yanit-cok-komik--1052928030.html

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan Kanye West'in tehdidine yanıt: Çok komik

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan Kanye West'in tehdidine yanıt: Çok komik

Ünlü yıldız Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson, Kardashian'ın eski eşi Kanye West'in yeni şarkısı üzerinden tehdit edilmesini komik buluyor. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:13+0300

2022-01-20T11:13+0300

2022-01-20T11:19+0300

yaşam

kanye west

kim kardashian

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Page Six'e konuşan bir kaynak, 44 yaşındaki rapçi Kanye West'in son şarkısında "Tanrı beni o kazadan kurtardı; tam da Pete Davidson'ı pataklayabileyim diye" sözlerine yer vermesinin Pete Davidson için komik göründüğünü aktardı.Söz konusu kaynak, "Pete bunun aşırı komik olduğunu düşünüyor" dedi.28 yaşındaki Davidson'un, Kanye West'in eski eşi Kim Kardashian ile sevgili olduğu ortaya çıkmış, ikili Saturday Night Live programının Ekim ayında yayınlanan bir bölümünde öpüşmüştü.Davidson-Kardashian ilişkisinden memnuniyetsiz olduğu bilinen Kanye West ise, geçtiğimiz hafta yayınlanan "Easy" adlı şarkısında Davidson'u hedef almıştı.Page Six'in kaynağı ayrıca Pete'in 41 yaşındaki Kim ile ilişkisine dair medyada yer alan iddiaları da eğlenceli bulduğunu söyledi. İddiaya göre Pete, "Basının bir anda attığı her adımı bilmek istemesini" komik buluyor.'Kanye'nin yaptıkları, Pete ve Kim'i daha da yakınlaştırdı'Kaynaklara göre, Kanye'nin Kim Kardashian'ı geri kazanabilmek için yaptıkları, Kim ve Pete çiftini daha da yakınlaştırdı.Geçtiğimiz günlerde Hollywood Unlocked'a verdiği röportajda Kanye, eski eşi Kim ile olan ebeveynlik ilişkisinden bahsederek, neden Kim'in evinin tam karşısında bir ev almaya karar verdiğini anlatmıştı.Kanye, 10 Ocak'ta kızı North'u görmek için Kim'in evine giremediğini çünkü güvenlik personelinin girişte onu durdurduğunu ileri sürmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20211125/kanye-west-kim-kardashiana-donmek-istiyor-tanri-bizi-bir-araya-getirecek-1051144833.html

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kanye west, kim kardashian