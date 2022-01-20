https://tr.sputniknews.com/20220120/kira-fiyatlari-artiyor-talepleri-dusuyor-hangi-ilde-ne-kadar-kira-artisi-oldu-1052941464.html

Kira fiyatları artıyor, talepleri düşüyor: Hangi ilde ne kadar kira artışı oldu?

Kira fiyatları artıyor, talepleri düşüyor: Hangi ilde ne kadar kira artışı oldu?

BETAM’ın, sahibinden.com verileriyle hazırladığı rapora göre, Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı Aralık’ta yüzde... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T15:40+0300

2022-01-20T15:40+0300

2022-01-20T15:40+0300

yaşam

ankara

izmir

istanbul

türkiye

antalya

van

tüik

denizli

bahçeşehir üniversitesi ekonomik ve toplumsal araştırmalar merkezi (betam)

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileri üzerinden hazırlanan ‘sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü’ raporunda Türkiye genelinde kiralık konut fiyatlarındaki değişim incelendi.İstanbul’da kiralar ne kadar arttı?Rapora göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatındaki yıllık artış oranı Aralık’ta yüzde 68.7 olurken, ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 26 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 84.6, Ankara'da yüzde 62.6 ve İzmir'de yüzde 56 oldu. Bu gelişmeler sonucunda ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 40 TL, Ankara’da 18 TL, İzmir'de ise 26 TL olduğu belirtildi.Kiralık evlere talep düşüyorEnflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde artış gösterdi. Kiralık konut piyasasında bir canlılık göstergesi olarak kullanılan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçen aya göre hem ülke genelinde hem üç büyükşehirde düşüş gösterdi.En yüksek ve en düşük kira artışı olan iller hangileri?Hazırlanan rapora göre en yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Antalya’da yüzde 84.8, İstanbul’da yüzde 84.6, Muğla’da yüzde 80, Mersin’de yüzde 77.1 ve Tekirdağ’da yüzde 70 olarak sıralandı. En düşük kira artışının görüldüğü iller ise yüzde 30’la Van, yüzde 25’le Denizli, yüzde 24.7’le Kahramanmaraş, yüzde 22.7 ile Trabzon ve yüzde 20’yle Mardin olarak sıralandı.TÜİK, Aralık ayındaki enflasyon oranını yüzde 36.08 olarak açıkladı. En düşük kira artış oranları hesaplanan beş büyük şehirdeki yıllık kira artış oranının yıllık enflasyon oranından düşük olması dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, bu illerde son bir yılda kiraya verilen konutların ortalama kira getirileri reel anlamda değer kaybetti.Raporda, Ankara’nın ilçelerindeki kira fiyatı artış oranları da incelendi. Ankara’daki kira fiyatı artış oranları değerlendirildiğinde 2018 Eylül-2019 Ekim arasında kira fiyatı artış oranları ortalama yüzde 5.5 seviyesinde durağan bir seyir izledi. 2019 Kasım - 2020 Eylül arasındaki dönemde kira fiyatlarındaki ortalama yıllık artış oranı yüzde 16.2 oldu ve bu dönemde de az değişkenlik gösterdi. Kira fiyatlarındaki artış hızı 2021 Mart’a kadar düşmüş ancak takip eden dönemde bir ay hariç (2021 Ekim) sürekli artış gösterdi. Böylece, yıllık kira artış hızı 2021 Aralık’ta yüzde 62.6’ya yükseldi.Ankara’nın hangi ilçesinde en fazla kira artışı oldu?Ankara genelinde kiralık konut fiyatları yüksek bir artış oranına ulaşmışken ilçe düzeyindeki kira fiyatları önemli ölçüde farklılık gösterdi. Son bir yılda en yüksek artışın gerçekleştiği ilçe yüzde 98.6’yla Gölbaşı olurken Gölbaşı’nı sırasıyla, yüzde 74.4 ile Çankaya, yüzde 68.1 ile Yenimahalle, yüzde 66.7’yle Etimesgut ve yüzde 65.1 ile Pursaklar ile takip etti.Ankara’nın kira artış oranları en düşük ilçeleriÖte yandan, en düşük kira fiyatı artışı yüzde 31.4’le Polatlı’da hesaplandı ve sırasıyla Çubuk’ta yüzde 36.4, Sincan’da yüzde 41.8, Akyurt’ta yüzde 44.7 ve Altındağ’da yüzde 46 ile en düşük kira fiyatı artışlarının gerçekleştiği ilçeler oldu. Son bir yılda TÜFE’nin yüzde 36 arttığı dikkate alındığında enflasyondan arındırılmış kira fiyatlarının Polatlı hariç tüm ilçelerde yükseldiği görülmektedir.

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