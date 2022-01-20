Kont Drakula'nın Tokat Kalesi'nde esir tutulduğu zindanlar canlandırılacak, mumya heykeli yapılacak

© İHA Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 140 metre derinliğinde ortaya çıkarılan su sarnıcının da değerlendirileceğini belirten Başkan Eroğlu, “Sarnıcı'nın olduğu kuyu kazıldı. Ve sonuna kadar ulaşıldı. Ve oraya da belki bir asansör sistemiyle inilip çıkılıp insanların o dönemde nasıl bir sudan ve su kuyusundan ihtiyaçlarını giderdiklerini, ışıklandırmayla da belki ortaya koyabileceğiz. Birkaç tane daha buna benzer noktalardan bahsediliyor. Bunlarla ilgili de böyle bir araştırma çalışmaları var. Belki bunlar da eklendiğinde kalemizin çok daha gizemli görüntüsü ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.