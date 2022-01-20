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Kont Drakula'nın Tokat Kalesi'nde esir tutulduğu zindanlar canlandırılacak, mumya heykeli yapılacak
Kont Drakula'nın Tokat Kalesi'nde esir tutulduğu zindanlar canlandırılacak, mumya heykeli yapılacak
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kalesi'nde restorasyon çalışmaları kapsamında Kont Drakula’nın esir tutulduğu zindanların canlandırılarak mumya... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
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tokat, heykel, kont drakula, mumya

Kont Drakula'nın Tokat Kalesi'nde esir tutulduğu zindanlar canlandırılacak, mumya heykeli yapılacak

17:04 20.01.2022 (güncellendi: 17:11 20.01.2022)
© İHAKont Drakula'nın Tokat'ta esir tutulduğu kale turizme kazandırılacak
Kont Drakula'nın Tokat'ta esir tutulduğu kale turizme kazandırılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Kalesi'nde restorasyon çalışmaları kapsamında Kont Drakula’nın esir tutulduğu zindanların canlandırılarak mumya heykelinin yapılmasının planladığını kaydetti.
© İHATokat Valiliği ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Tokat Kalesi’nde restorasyon çalışmaları kış şartları nedeni ile aralıklarla devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde savunma amaçlı kullanılan, gizemini halen koruyan kalenin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Restorasyon çalışmalarında ayrıca Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3. Vlad'ın, Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgünde yaşadığını kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Kont Drakula'nın Tokat'ta esir tutulduğu kale turizme kazandırılacak - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Tokat Kalesi’nde restorasyon çalışmaları kış şartları nedeni ile aralıklarla devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde savunma amaçlı kullanılan, gizemini halen koruyan kalenin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Restorasyon çalışmalarında ayrıca Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3. Vlad'ın, Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgünde yaşadığını kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılması hedefleniyor.
© İHATokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Timur’un büyük Anadolu işgalinde fethedemediği tek kale olan Tokat Kalesinin, işgal edilememiş bir kale olduğuna dikkat çekti. Başkan Eroğlu, kalenin bir başka yönü ile de insanların dikkatini çektiğinin altını çizdi.
Kont Drakula'nın Tokat'ta esir tutulduğu kale turizme kazandırılacak - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Timur’un büyük Anadolu işgalinde fethedemediği tek kale olan Tokat Kalesinin, işgal edilememiş bir kale olduğuna dikkat çekti. Başkan Eroğlu, kalenin bir başka yönü ile de insanların dikkatini çektiğinin altını çizdi.
© İHABaşkan Eroğlu, restorasyon çalışmalarında Kont Drakula’nın esir tutulduğu Tokat kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılacağını vurguladı: ”Drakula’nın zindanda esir tutulmuş olması nedeni ile bir projemizi Anıtlar Kurulu'na sunacağız. Ve bu noktada da bir canlandırma hem mumya heykeliyle yine orada oluşturacağımız bu mağaradaki zindansı görüntüyle nerede oturmuş, nerede kalkmış? Bunları da orada ortaya koymamızla kalemizin bir de bu yönünü ortaya çıkartmış olacağız.”
Kont Drakula'nın Tokat'ta esir tutulduğu kale turizme kazandırılacak - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Başkan Eroğlu, restorasyon çalışmalarında Kont Drakula’nın esir tutulduğu Tokat kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılacağını vurguladı: ”Drakula’nın zindanda esir tutulmuş olması nedeni ile bir projemizi Anıtlar Kurulu'na sunacağız. Ve bu noktada da bir canlandırma hem mumya heykeliyle yine orada oluşturacağımız bu mağaradaki zindansı görüntüyle nerede oturmuş, nerede kalkmış? Bunları da orada ortaya koymamızla kalemizin bir de bu yönünü ortaya çıkartmış olacağız.”
© İHABaşkan Eroğlu, kaleyi gezmeye gelenlerin ayrıca çay içebilecekleri Tokat manzarasını izleyebilecekleri seyir teraslarının da oluşturulacağına dikkat çekerek, “Kalemizde seyir terasının da yapılmasıyla beraber insanların hem gezdiği hem bir müze şeklinde ziyaret ettikleri bir yer olacak. 900 adımda 900 yıllık eserlerin olduğu bir alanı da buluşturmak şehrimizin turizmine de çok farklı bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Kont Drakula'nın Tokat'ta esir tutulduğu kale turizme kazandırılacak - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Başkan Eroğlu, kaleyi gezmeye gelenlerin ayrıca çay içebilecekleri Tokat manzarasını izleyebilecekleri seyir teraslarının da oluşturulacağına dikkat çekerek, “Kalemizde seyir terasının da yapılmasıyla beraber insanların hem gezdiği hem bir müze şeklinde ziyaret ettikleri bir yer olacak. 900 adımda 900 yıllık eserlerin olduğu bir alanı da buluşturmak şehrimizin turizmine de çok farklı bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
© İHAKalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 140 metre derinliğinde ortaya çıkarılan su sarnıcının da değerlendirileceğini belirten Başkan Eroğlu, “Sarnıcı'nın olduğu kuyu kazıldı. Ve sonuna kadar ulaşıldı. Ve oraya da belki bir asansör sistemiyle inilip çıkılıp insanların o dönemde nasıl bir sudan ve su kuyusundan ihtiyaçlarını giderdiklerini, ışıklandırmayla da belki ortaya koyabileceğiz. Birkaç tane daha buna benzer noktalardan bahsediliyor. Bunlarla ilgili de böyle bir araştırma çalışmaları var. Belki bunlar da eklendiğinde kalemizin çok daha gizemli görüntüsü ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Kont Drakula'nın Tokat'ta esir tutulduğu kale turizme kazandırılacak - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 140 metre derinliğinde ortaya çıkarılan su sarnıcının da değerlendirileceğini belirten Başkan Eroğlu, “Sarnıcı'nın olduğu kuyu kazıldı. Ve sonuna kadar ulaşıldı. Ve oraya da belki bir asansör sistemiyle inilip çıkılıp insanların o dönemde nasıl bir sudan ve su kuyusundan ihtiyaçlarını giderdiklerini, ışıklandırmayla da belki ortaya koyabileceğiz. Birkaç tane daha buna benzer noktalardan bahsediliyor. Bunlarla ilgili de böyle bir araştırma çalışmaları var. Belki bunlar da eklendiğinde kalemizin çok daha gizemli görüntüsü ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
1/5
© İHA
Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında Tokat Kalesi’nde restorasyon çalışmaları kış şartları nedeni ile aralıklarla devam ediyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde savunma amaçlı kullanılan, gizemini halen koruyan kalenin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Restorasyon çalışmalarında ayrıca Romanya Prensi ve Eflak Voyvodası 3. Vlad'ın, Tokat'ta 4 yıl boyunca sürgünde yaşadığını kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılması hedefleniyor.
2/5
© İHA
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Timur’un büyük Anadolu işgalinde fethedemediği tek kale olan Tokat Kalesinin, işgal edilememiş bir kale olduğuna dikkat çekti. Başkan Eroğlu, kalenin bir başka yönü ile de insanların dikkatini çektiğinin altını çizdi.
3/5
© İHA
Başkan Eroğlu, restorasyon çalışmalarında Kont Drakula’nın esir tutulduğu Tokat kalenin bu yönü ile de ortaya çıkarılacağını vurguladı: ”Drakula’nın zindanda esir tutulmuş olması nedeni ile bir projemizi Anıtlar Kurulu'na sunacağız. Ve bu noktada da bir canlandırma hem mumya heykeliyle yine orada oluşturacağımız bu mağaradaki zindansı görüntüyle nerede oturmuş, nerede kalkmış? Bunları da orada ortaya koymamızla kalemizin bir de bu yönünü ortaya çıkartmış olacağız.”
4/5
© İHA
Başkan Eroğlu, kaleyi gezmeye gelenlerin ayrıca çay içebilecekleri Tokat manzarasını izleyebilecekleri seyir teraslarının da oluşturulacağına dikkat çekerek, “Kalemizde seyir terasının da yapılmasıyla beraber insanların hem gezdiği hem bir müze şeklinde ziyaret ettikleri bir yer olacak. 900 adımda 900 yıllık eserlerin olduğu bir alanı da buluşturmak şehrimizin turizmine de çok farklı bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
5/5
© İHA
Kalesi'nin turizme kazandırılması amacıyla birkaç yıl önce yapılan çalışmalarda yaklaşık 140 metre derinliğinde ortaya çıkarılan su sarnıcının da değerlendirileceğini belirten Başkan Eroğlu, “Sarnıcı'nın olduğu kuyu kazıldı. Ve sonuna kadar ulaşıldı. Ve oraya da belki bir asansör sistemiyle inilip çıkılıp insanların o dönemde nasıl bir sudan ve su kuyusundan ihtiyaçlarını giderdiklerini, ışıklandırmayla da belki ortaya koyabileceğiz. Birkaç tane daha buna benzer noktalardan bahsediliyor. Bunlarla ilgili de böyle bir araştırma çalışmaları var. Belki bunlar da eklendiğinde kalemizin çok daha gizemli görüntüsü ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
A sculpture commemorating Petru Darascu, a Romanian priest who survived several Communist prisons, by Ovidiu Nicolae Popa is backdropped by the Gothic Bran Castle, better known as Dracula Castle, in Bran, in Romania's central Transylvania region, Saturday, Oct. 8, 2011 - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2018
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Drakula’nın Şatosu altında yeni odalar bulundu
15 Aralık 2018, 03:21
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