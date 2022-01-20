https://tr.sputniknews.com/20220120/kovid-19-protokollerini-ibizada-aciklayan-fransa-egitim-bakanina-pariste-mayolu-protesto---1052929303.html

Kovid-19 protokollerini İbiza’da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto

Kovid-19 protokollerini İbiza’da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto

Fransa’nın başkenti Paris’te Eğitim Bakanlığı'nın önünde gece toplanan kalabalık bir grup, okullara yönelik Kovid-19 protokollerini tatildeyken açıkladığı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:39+0300

2022-01-20T11:39+0300

2022-01-20T11:43+0300

koronavirüs

fransa

paris

ibiza

bikini

jean-michel blanquer

koronavirüs

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Bakanlığın önüne mayo giyerek ve Blanquer maskesi takarak gelen protestocular, Eğitim Bakanı'na tepkilerini şarkılar eşliğinde dans ederek gösterdi. Kalabalıktaki takım elbiseli ve Bakan Blanquer'e benzerliğiyle dikkati çeken bir gösterici protestocuların ilgi odağı oldu. Mediapart gazetesi, Blanquer’in okullara yönelik Kovid-19 protokollerini İbiza Adası'nda tatildeyken açıkladığını ortaya çıkarmıştı. Olayın ülkede gündem olmasıyla Bakan Blanquer'e tepki gösterilmiş, istifa çağrıları yapılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları da Blanquer'in fotoğraflarını 'makamında tatil kıyafetleri'yle fotomontaj yaparak farklı karelerle paylaşmıştı.

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fransa, paris, ibiza, bikini, jean-michel blanquer, koronavirüs