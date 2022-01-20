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Kovid-19 protokollerini İbiza’da açıklayan Fransa Eğitim Bakanı'na Paris'te mayolu protesto
11:39 20.01.2022 (güncellendi: 11:43 20.01.2022)
© AFP 2021 / THOMAS SAMSONJean Michel Blanquer
© AFP 2021 / THOMAS SAMSON
Fransa’nın başkenti Paris’te Eğitim Bakanlığı'nın önünde gece toplanan kalabalık bir grup, okullara yönelik Kovid-19 protokollerini tatildeyken açıkladığı ortaya çıkan Bakan Jean Michel Blanquer’i protesto etti.
Bakanlığın önüne mayo giyerek ve Blanquer maskesi takarak gelen protestocular, Eğitim Bakanı'na tepkilerini şarkılar eşliğinde dans ederek gösterdi. Kalabalıktaki takım elbiseli ve Bakan Blanquer'e benzerliğiyle dikkati çeken bir gösterici protestocuların ilgi odağı oldu.
Des militants manifestent avec un sosie de Jean-Michel Blanquer: Plusieurs personnes, dont un sosie de Jean-Michel Blanquer, se sont rassemblées devant le ministère de l’Éducation nationale à Paris pour parodier une «réunion protocole sanitaire Covid-19»… https://t.co/Mt1Ipia4mo pic.twitter.com/tUeDokrBWF— 7sur7 (@7sur7) January 20, 2022
Mediapart gazetesi, Blanquer’in okullara yönelik Kovid-19 protokollerini İbiza Adası'nda tatildeyken açıkladığını ortaya çıkarmıştı. Olayın ülkede gündem olmasıyla Bakan Blanquer'e tepki gösterilmiş, istifa çağrıları yapılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları da Blanquer'in fotoğraflarını 'makamında tatil kıyafetleri'yle fotomontaj yaparak farklı karelerle paylaşmıştı.
🔴 FLASH - #Paris : Un faux Jean-Michel #Blanquer et le tour est joué ! Des militants ont parodié une "réunion de protocole sanitaire à #Ibiza" avec un sosie du ministre devant le ministère de l’Éducation nationale. (🎥 Charles Baudry) #coronavirus pic.twitter.com/qeIwxyuMpV— FLASH INFO Ile-de-France (@info_Paris_IDF) January 19, 2022