https://tr.sputniknews.com/20220120/kremlin-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-girisimini-sonlanincaya-kadar-yorumlamayacagiz-1052956309.html

Kremlin: Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıma girişimini, sonlanıncaya kadar yorumlamayacağız

Kremlin: Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını tanıma girişimini, sonlanıncaya kadar yorumlamayacağız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Kremlin’in Duma vekillerinin Rusya lideri Putin'e Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarısı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T22:32+0300

2022-01-20T22:32+0300

2022-01-20T22:32+0300

dünya

vladimir putin

donetsk

lugansk

kremlin

dmitriy peskov

rusya federasyonu komünist partisi

tasarı

bağımsızlık

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamasında, Kremlin’in Duma vekillerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Donetsk ve Lugansk bölgelerinin bağımsızlığını tanıma çağrısını içeren tasarısı hakkında, parlamento tarafından kabul edilinceye kadar yorum yapmayacağını söyledi.Peskov, “Eğer doğru anlıyorsam Duma’da bu konuda oylama yapılmalı ve bunun sonucu girişim ya kabul edilecek, ya da kabul edilmeyecek. Bu milletvekillerinin bir girişimidir, belli bir prosedür var ve bu prosedür tamamlanıncaya kadar herhangi bir şey söylemeyi mümkün bulmuyorum” diye konuştu.Komünistler, Duma'dan Putin'den resmen Lugansk ve Donetsk’i tanımasını istemesini önermiştiRusya Komünist Partisi (KPRF) milletvekilleri, dün parlamentonun alt kanadı Duma’ya, Rusya Devlet Başkanı Putin’e başvurulmasını ve Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanımasını istenmesi önerilen bir kararname taslağı sunmuştu.Taslakta belgenin, Duma tarafından kabul edilmesi halinde Rusya lideri Putin’e gönderilmesi ve yayınlanması öneriliyor.Donetsk ve Lugansk’ın tanınmasının 'makul ve ahlaken haklı' olduğunu ifade eden komünistler, bu adımın güvenlik garantilerinin sağlanması ve halkların dış tehditlerden korunması için, BM Tüzüğü’nün amaç ve ilkelerine uygun olarak uluslararası barışın ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi için zemin oluşturacağını vurguluyor.Metinde ayrıca cumhuriyetlerin Rusya tarafından tanınmasının ‘her iki devletin de uluslararası olarak tanıması sürecini başlatacağı’ kaydediliyor.

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vladimir putin, donetsk, lugansk, kremlin, dmitriy peskov, rusya federasyonu komünist partisi, tasarı, bağımsızlık, rusya parlamentosunun alt kanadı duma