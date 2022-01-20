Kremlin'den Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık yapıldığı açıklamasına yalanlama

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını söyledi.