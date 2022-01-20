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https://tr.sputniknews.com/20220120/kremlinden-erdoganin-putin-zelenskiy-gorusmesi-icin-hazirlik-yapildigi-aciklamasina-yalanlama-1052957992.html
Kremlin'den Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık yapıldığı açıklamasına yalanlama
Kremlin'den Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık yapıldığı açıklamasına yalanlama
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T23:15+0300
2022-01-20T23:15+0300
2022-01-20T23:16+0300
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Kremlin'den Erdoğan'ın Putin-Zelenskiy görüşmesi için hazırlık yapıldığı açıklamasına yalanlama
23:15 20.01.2022 (güncellendi: 23:16 20.01.2022)
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy arasındaki görüşme için herhangi bir hazırlık çalışmasının yapılmadığını söyledi.