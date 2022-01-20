https://tr.sputniknews.com/20220120/kur-korumali-tl-hesabina-donuslerin-ayni-bankadan-olma-zorunlulugu-kaldirildi-1052934031.html

Kur korumalı TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan yapılma zorunluluğu kaldırıldı

Kur korumalı TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan yapılma zorunluluğu kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL'ye dönüşüm hesaplarında tasarruf sahiplerinin hesaplarının olduğu bankadan başka bir bankaya transfer... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:01+0300

2022-01-20T13:01+0300

2022-01-20T13:05+0300

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Döviz ve altından kur korumalı vadeli TL hesabına dönüşlerin aynı bankadan olma zorunluluğu kaldırıldı.Bloomberg HT'nin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası duyurusuna dayandırdığı haberde, ABD doları, euro ve İngiliz Sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri ile altın hesaplarında bulunan tutarlarını; mevcut hesapların bulunduğu banka dışında bir bankaya transfer eden ya da söz konusu hesaplardan efektif olarak çekip hesap açmak istediği bankaya yatırdığına dair tevsik edici belgeye sahip gerçek veya tüzel kişilerin söz konusu uygulamalardan faydalanabileceği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20220120/merkez-bankasi-faiz-kararini-bugun-aciklayacak-1052923437.html

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