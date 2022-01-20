https://tr.sputniknews.com/20220120/mahkum-gardiyanlara-yakalanmamak-icin-telefonu-yuttu-1052942106.html

Mahkum, gardiyanlara yakalanmamak için telefonu yuttu

Mahkum, gardiyanlara yakalanmamak için telefonu yuttu

Tihar Hapishanesi'nin bir mahkumu, cezaevi görevlilerine yakalanma korkusuyla cep telefonunu yuttu. Cihaz, mahkumdan endoskopi sonrası çıkarıldı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T15:37+0300

2022-01-20T15:37+0300

2022-01-20T15:41+0300

dünya

hindistan

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telefon

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Hindistan'da polis, Tihar cezaevindeki bir mahkumun, cep telefonunu yetkililerden gizlemek amacıyla yuttuğunu açıkladı. Mahkum, Deen Dayal Upadhyay Hastanesi'ne götürüldü ve daha sonra tedavi için GB Pant Hastanesi'ne nakledildi.ANI'de yayınlanan habere göre, cihaz ağız yoluyla endoskopi ile çıkarıldı.Delhi'de bulunan GB Pant Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Dr Siddharth, mahkumun 15 Ocak'ta hastaneye getirildiğini ve yabancı bir cisim yuttuğunu söylediğini aktardı:"Karnının röntgeni çekildi ve yuttuğu cismin cep telefonu olabileceği ortaya çıktı. Ağızdan endoskopi yapıldı ve cep telefonu çıkarıldı."Delhi Hapishaneleri Genel Müdürü Sandeep Goel, PTI'ye olayın 15 Ocak'ta hapishane personelinin arama yaptığı sırada gerçekleştiğini söyledi. Goel, "Cezaevi görevlileri, 1 No'lu Merkez Cezaevi'nde kalan mahkuma yaklaştığında mahkum telefonu yuttu" dedi.

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hindistan, hapishane, telefon