https://tr.sputniknews.com/20220120/mehmet-barlas-dis-politikadaki-bazi-gelismeler-turkiyeyi-olaylarin-merkezine-oturtuyor-1052937129.html

Mehmet Barlas: Dış politikadaki bazı gelişmeler, Türkiye'yi olayların merkezine oturtuyor.

Mehmet Barlas: Dış politikadaki bazı gelişmeler, Türkiye'yi olayların merkezine oturtuyor.

Sabah Başyazarı Mehmet Barlas, dış politikadaki gelişmelerin Türkiye'yi 'olayların merkezi haline' getirdiğini söyledi. "Dış politikadaki bazı gelişmeler... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T13:57+0300

2022-01-20T13:57+0300

2022-01-20T13:57+0300

politika

türkiye

mehmet barlas

recep tayyip erdoğan

dış politika

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Mehmet Barlas bugünkü yazısında, Türkiye'yi yoğun bir dış politikanın beklediğini yazdı.Barlas, Dış politikadaki bazı gelişmeler, Türkiye'yi olayların merkezine oturtuyor" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk seyahati ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in Türkiye ziyareti, bu bölgelerdeki varlığımızı şiddetle hatırlattı. Özellikle Bosna Hersek'teki gerginliğe Sırbistan'ın olumsuz katkısının Türkiye tarafından ele alınması çok önemliydi. Bu arada bildiğiniz gibi şubat ayında Cumhurbaşkanı'nın yapacağı Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde de adımlar atılıyor. Örneğin, önceki gün Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında ticareti kolaylaştıracak bir swap anlaşması imzalandı. Bütün bu gelişmelerden en dikkat çekeni, Doğu Akdeniz doğal kaynakları üzerinde Amerika'nın Yunanistan'ı devredışı bırakmasıdır. Yani bölge artık Türkiye'nin etki alanındadır. Buna ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Bu arada İsrail Başbakanı'yla da sıcak diyalogların devam ettiği söylendi. Yani Akdeniz'in doğalgaz ve petrolü, Türkiye ile İsrail işbirliği sayesinde Avrupa'ya ulaşacak."

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türkiye, mehmet barlas, recep tayyip erdoğan, dış politika