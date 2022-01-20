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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: Kız çocuklarının okullaşmasında, imam hatiplerin büyük etkisi var
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: Kız çocuklarının okullaşmasında, imam hatiplerin büyük etkisi var
Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yaparken Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Nazif Yılmaz, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nun toplantısında, “Kız... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T11:21+0300
2022-01-20T11:21+0300
türkiye
milli eğitim bakanlığı
imam hatip
nazif yılmaz
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TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” toplantısı yapıldı.Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, projenin toplam bütçesinin 400 milyon Euro olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanı Levent Özil, 3 Ekim 2016 tarihinde başlayan projenin ilk ayağının 21 Aralık 2018 tarihinde sona erdiğini ifade etti. Okulların salgın nedeniyle kapalı olduğu dönemde projenin durdurulduğunu kaydeden Özil, yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından projenin süresinin 21 Ekim 2022 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.Kürtçe ve Arapça seçmeli dersİmam hatip okullarının sayısını Din Öğretimi Genel Müdürlüğü döneminde katlayarak artıran Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise sığınmacı çocukların Türkçe eğitime ağırlık verdiklerini söyledi. Proje kapsamında Kürtçe ve Arapça’nın seçmeli ders olarak okutulduğunu anlatan Yılmaz, konuşmasının sonunda konuyu imam hatiplere getirmesi dikkati çekti.'100 bin mülteci çocuk imam hatip okullarında eğitim görüyor'Toplantıda, doğu kentlerindeki kız çocuklarının okullaşması konusu tartışılırken söz alan Yılmaz, “Siz de o coğrafyadan bilirsiniz, kız çocuklarının okullaşması konusunda, özellikle bunu vurgulayarak söylemek isterim, kız imam hatip liselerinin çok büyük etkisi var” diye konuştu. Toplam 100 bine yakın mülteci çocuğun imam hatip okullarında eğitim gördüğünü söyleyen Yılmaz, “Bunların önemli bir kısmını kız çocukları oluşturuyor. Kız çocuklarının eğitime dahil edilmesi ve erken yaştaki evliliğin önüne geçilmesinde bu imam hatip okullarındaki kendi kültürlerini de bir bakıma uyum sağlayabilecekleri, ona katkı veren, hem dil öğrenme becerisi açısından hem de sosyal uyum açısından çok büyük katkısı var, onu da ilave etmek isterim” ifadelerini kullandı.
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milli eğitim bakanlığı, imam hatip, nazif yılmaz

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı: Kız çocuklarının okullaşmasında, imam hatiplerin büyük etkisi var

11:21 20.01.2022
© AA / Miray Demiryolu Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz (solda), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal (sağda)
 Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz (solda), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA / Miray Demiryolu
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Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yaparken Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Nazif Yılmaz, TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nun toplantısında, “Kız çocuklarının okullaşması konusunda, özellikle bunu vurgulayarak söylemek isterim, kız imam hatip liselerinin çok büyük etkisi var” dedi.
TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu’nda, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” toplantısı yapıldı.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, projenin toplam bütçesinin 400 milyon Euro olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanlığı Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanı Levent Özil, 3 Ekim 2016 tarihinde başlayan projenin ilk ayağının 21 Aralık 2018 tarihinde sona erdiğini ifade etti. Okulların salgın nedeniyle kapalı olduğu dönemde projenin durdurulduğunu kaydeden Özil, yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından projenin süresinin 21 Ekim 2022 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.

Kürtçe ve Arapça seçmeli ders

İmam hatip okullarının sayısını Din Öğretimi Genel Müdürlüğü döneminde katlayarak artıran Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ise sığınmacı çocukların Türkçe eğitime ağırlık verdiklerini söyledi. Proje kapsamında Kürtçe ve Arapça’nın seçmeli ders olarak okutulduğunu anlatan Yılmaz, konuşmasının sonunda konuyu imam hatiplere getirmesi dikkati çekti.

'100 bin mülteci çocuk imam hatip okullarında eğitim görüyor'

Toplantıda, doğu kentlerindeki kız çocuklarının okullaşması konusu tartışılırken söz alan Yılmaz, “Siz de o coğrafyadan bilirsiniz, kız çocuklarının okullaşması konusunda, özellikle bunu vurgulayarak söylemek isterim, kız imam hatip liselerinin çok büyük etkisi var” diye konuştu. Toplam 100 bine yakın mülteci çocuğun imam hatip okullarında eğitim gördüğünü söyleyen Yılmaz, “Bunların önemli bir kısmını kız çocukları oluşturuyor. Kız çocuklarının eğitime dahil edilmesi ve erken yaştaki evliliğin önüne geçilmesinde bu imam hatip okullarındaki kendi kültürlerini de bir bakıma uyum sağlayabilecekleri, ona katkı veren, hem dil öğrenme becerisi açısından hem de sosyal uyum açısından çok büyük katkısı var, onu da ilave etmek isterim” ifadelerini kullandı.
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