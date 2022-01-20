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https://tr.sputniknews.com/20220120/muge-anli-canli-yayinda-hastaligini-acikladi-1052933259.html
Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı
Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı
Atv’de hafta içi her gün yayınlanan ‘Tatlı Sert’ programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, şeker hastası olduğunu ve bazı... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:47+0300
2022-01-20T12:47+0300
türkiye
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
şeker hastalığı
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'Tatlı Sert' programıyla izleyicileri ekranlara kilitleyen Müge Anlı, bu kez sağlık sorunuyla gündemde. Ünlü sunucu son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı.48 yaşındaki sunucu, programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince bu konuda bir yorumda bulundu.Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz" ifadelerini kullandı.Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini canlı yayın kapanışında söyleyen Müge Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti. Sosyal medyadaki sıkı 'Müge Anlı ve Tatlı Sert' takipçileri, Müge Anlı'nın bu açıklamasını hatırlatarak hastalığının iştahsızlık ve zayıflığa neden olduğu yönünde yorum yaptılar.
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müge anlı, müge anlı ile tatlı sert, şeker hastalığı

Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı

12:47 20.01.2022
© atv.com.trMüge Anlı
Müge Anlı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© atv.com.tr
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Atv’de hafta içi her gün yayınlanan ‘Tatlı Sert’ programının sunucusu Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada, şeker hastası olduğunu ve bazı söylediklerini hatırlamadığını aktardı.
'Tatlı Sert' programıyla izleyicileri ekranlara kilitleyen Müge Anlı, bu kez sağlık sorunuyla gündemde. Ünlü sunucu son yayınında yaptığı açıklamayla sevenlerini üzdü. Müge Anlı konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşmak durumunda kaldı.
48 yaşındaki sunucu, programında yer alan konuk kadınlardan biri "Ben şeker hastasıyım, hatırlamıyorum söylediklerimi" deyince bu konuda bir yorumda bulundu.
Anlı açıklamasında "Sizin şekeriniz de şeker mi? Ben geçen hafta sonu ölçürttüm, kaç çıktığını size söylesem 'bu kadın nasıl canlı yayına çıkıyor' dersiniz" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda kilo kaybettiğini canlı yayın kapanışında söyleyen Müge Anlı, iş yoğunluğundan yemek yemeye fırsat bulamadığını, sevenlerinin ve dostlarının program arasında kendisine yemekler sipariş edip yedirmeye paylaştığını ifade etmişti.
Sosyal medyadaki sıkı 'Müge Anlı ve Tatlı Sert' takipçileri, Müge Anlı'nın bu açıklamasını hatırlatarak hastalığının iştahsızlık ve zayıflığa neden olduğu yönünde yorum yaptılar.
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