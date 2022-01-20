https://tr.sputniknews.com/20220120/munih-katolik-kilisesindeki-cocuk-istismari-raporu-papa-16-benedict-sessiz-kalip-harekete-gecmedi-1052951094.html

Münih Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı raporu: Papa 16. Benedict sessiz kalıp harekete geçmedi

Münih Katolik Kilisesi'ndeki çocuk istismarı raporu: Papa 16. Benedict sessiz kalıp harekete geçmedi

Münih ve Freising Başpiskoposluğunda 1945-2019 döneminin çocuklara cinsel istismar vakalarını soruşturan rapora göre o dönemde Münih Başpiskoposu olan Papa 16... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T19:07+0300

2022-01-20T19:07+0300

2022-01-20T19:50+0300

dünya

almanya

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köln

papa francis

papa 16. benedict

münih

katolik

soruşturma

çocuklara yönelik cinsel istismar

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Açılan davalarla su yüzüne çıkan Katolik Kilisesi'nde çocuklara cinsel istismar krizinin Almanya ayağında Münih ve Freising başpiskoposluk idare bölgesinde 1945-2019 arasındaki istismar iddialarına dair soruşturma raporu yayımlandı. Rapor, eski Papa 16. Benedict'in Münih Başpiskoposu olduğu dönemde 4 istismar vakasına karşı harekete geçmediği saptamasına da yer verdi. Alman Papa, daha önce istismara göz yumduğu suçlamalarını reddetmişti. Münih ve Freising Başpiskoposluğu'nun 2020'de başvurduğu Münihli hukuk firması Westpfahl Spilker Wastl'ın (WSW) yürüttüğü soruşturmanın raporuna göre 1945-2019 arasında Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğrayan ve çoğu reşit olmamış erkek çocukları olan en az 497 mağdur saptandı. Gerçekte çok daha fazla vaka olabileceği ama muhtemelen kayıtlara geçmediği belirtildi. Başpiskoposluk idare bölgesinde ne gibi istismarlar olduğu, bunu kimlerin bildiği ve buna karşı harekete geçilip geçilmediğini bulmakla görevlendirilen WSW avukatları, 1977-1982 arası Münih ve Freising Başpiskoposu olan Joseph Ratzinger'in, yani 2005-2013 arası Papa olan 16. Benedict'in eylemlerine de odaklandı. Avukat Martin Pusch, raporun tanıtıldığı basın toplantısında, Ratzinger'in (16. Benedict) 4 vakada istismara karşı hiçbir şey yapmadığını ve mağdur taraflara hiçbir ilgi göstermediğini söyledi. Eski Papa görevi kötüye kullanmakla suçlandıPusch, "Toplam dört cinsel istismar vakasında dönemin Başpiskoposu Kardinal Ratzinger'in görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceği sonucuna vardık. Kendisi hala vakaların farkında olmadığını söylüyor, ama bunu elimizdeki belgelerle örtüştürmek zor" dedi. 2013'te Papa görevinden istifa eden 94 yaşındaki Benedict, o zamandan beri Vatikan'da yaşıyor. Görevdeki başpiskoposa da görevi kötüye kullanma suçlamasıAvukatlar, 2008'den beri Münih ve Freising Başpiskoposu olarak görev yapan Kardinal Reinhard Marx'ı da iki şüpheli istismar vakasında görevi kötüye kullanmakla suçladı. İstismara katıldığı şüphesi altında bulunmayan Kardinal Reinhard Marx'ın geçen yıl kilisede çocukları istismar krizini çözme çabalarını 'başarısızlık' diye niteleyip 'felaketin ortak sorumluluğunu üstlenmek' adına verdiği istifa, Papa Francis tarafından reddedilmişti. Vatikan raporu inceliyorVatikan'dan eski papaya değinilmeden yapılan açıklamada, raporun ayrıntılı şekilde inceleneceği ve tamamıyla ilgili değerlendirme yapılacağı ifade edildi. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, "Vatikan, reşit olmayanların din adamları tarafından istismar edilmesinden dolayı duyduğu utanç ve pişmanlık duygusunu yinelerken, tüm mağdurlara yakınlığını temin eder ve küçükleri korumak ve onlara güvenli ortam sağlamak yolunu izlediğini teyit eder" dedi. 2014'e dek yaklaşık 3700 istismar vakası nedeniyle özür dilenmiştiCemaat üyeleri tarafından ödenen kilise vergisi sayesinde dünyanın en zenginleri arasında yer alan Almanya Katolik Kilisesi, din adamlarının 2014'e dek 70 yıl boyunca yaklaşık 3700 istismar vakasını ortaya koyan rapor üzerine 2018'de mağdurlardan özür dilemişti. Köln Başpiskoposluğu hakkında geçen yıl yayımlanan soruşturma raporu, 1975-2018 arasında 202 istismarcı ve 314 mağdur buldu, yaklaşık 75 vakada kilise yetkililerinin görevlerini yerine getirmediğini saptadı.

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