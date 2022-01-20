https://tr.sputniknews.com/20220120/nijeryada-lassa-atesi-yeniden-ortaya-cikti-1052918940.html

Nijerya'da Lassa ateşi yeniden ortaya çıktı

Nijerya'da Lassa ateşi yeniden ortaya çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığının yeniden tespit edildiği bildirildi. Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T02:04+0300

2022-01-20T02:04+0300

2022-01-20T02:04+0300

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salgın

lassa ateşi

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Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 3-9 Ocak'ta ülkenin 10 eyaletinde salgının yayıldığı belirtildi.Bu süre zarfında 48 kişide Lassa ateşi tespit edildiği kaydedildi.Ülkede geçen sene 674 Lassa ateşi vakası tespit edilmiş, salgın nedeniyle son bir yılda 102 kişi yaşamını yitirmişti.Nijerya'da ilk olarak 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştıMali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle 'acil durum' ilan etmişti.Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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nijerya, fare, salgın, lassa ateşi