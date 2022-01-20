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https://tr.sputniknews.com/20220120/nyt-cia-havana-sendromuna-rusya-gibi-dis-guclerin-neden-olmasi-ihtimali-bulunmadigi-sonucuna-vardi-1052936603.html
NYT: CIA, Havana sendromuna Rusya gibi dış güçlerin neden olması ihtimali bulunmadığı sonucuna vardı
NYT: CIA, Havana sendromuna Rusya gibi dış güçlerin neden olması ihtimali bulunmadığı sonucuna vardı
İlkin eski Başkan Obama'nın Küba ile ilişkileri normalleştirdiği 2016'da Havana'ya konuşlandırılan ABD'li yetkililerde baş göstermesinden adını alan Havana... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T13:47+0300
2022-01-20T14:08+0300
dünya
abd
cia
havana sendromu
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ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), kapsamlı bir araştırmanın ara bulgularına dayanarak, Havana sendromu adı verilen gizemli rahatsızlık vakalarının çoğuna Rusya veya başka bir yabancı düşmanın neden olması ihtimalinin bulunmadığı sonucuna vardığını duyurdu. CIA yetkililerinin gazeteye aktardığı araştırma raporuna göre hükümete bildirilen yaklaşık 1000 vakanın çoğu, 'çevresel nedenler, teşhis edilmemiş tıbbi durumlar veya stresle' açıklanabilir.NYT, ara bulguların mağdurların çoğunu, özellikle de yıllardır kronik rahatsızlıklardan çeken eski ve görevdeki yetkilileri tatmin etmediğini yazdı.Habere göre CIA, Viyana, Paris, Cenevre başta olmak üzere yurtdışında bulunan ABD'li diplomatlarla casusları ve onların ailelerini etkileyen durumun gerisinde dış güç olup olmadığına dair ipucu sunabilecek yaklaşık 24 açıklanamayan vakayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor. Gazeteye konuşan CIA yetkilileri, bu 24 vakaya ek olarak, önemli sayıda başka vakanın da açıklanamadığını söyledi. Gazeteye gönderdiği açıklamada, 'teşkilatın karmaşık bir meseleyi analitik titizlik, sağlam uzmanlık ve şefkat ile ele aldığını' dile getiren CIA Direktörü William Burns, 'teşkilat yetkililerinin gerçek belirtiler deneyimlediğini' vurguladı.Burns, "Bazı önemli ara bulgulara ulaşmış olsak da, işimiz bitmedi. Bu olayları araştırma ve ihtiyacı olanlara birinci sınıf bakıma erişim sağlama misyonumuza devam edeceğiz” dedi.Meslekten diplomat CIA Direktörü, temmuzda NPR'a verdiği röportajda, Havana sendromundan rahatsızlananlar arasında çok sayıda CIA görevlisi ile aile üyesinin bulunduğunu, sendromun kasıtlı olarak çıkarıldığının kuvvetle muhtemel olduğunu, sorumlunun Rusya olabileceğini söylemişti. Ancak ekimde BuzzFeed, ABD hükümetiyle çalışan en seçkin uzmanların 2018'deki raporunun sendroma 'doğal' açıklama getirdiğini, fakat raporun örtbas edildiğini duyurmuştu. JASON Danışmanlık Grubu'nun Kasım 2018 tarihli raporunda, Havana sendromunun Küba'daki ilk 21 vakasından 8'inde kaydedilen rahatsızlık verici seslere, cırcır böceklerinin neden olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, semptomların mikrodalgalar veya ultrason ışınlarından kaynaklanması ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştı. Havana sendromunun semptomları migren, mide bulantısı, hafıza kayıpları ve baş dönmesi olarak açıklanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu ay verdiği bir röportajda, 'Havana sendromunun ne olduğu veya kimin sorumlu olduğunu Washington'ın hâlâ bilmediğini' söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211125/peskov-cia-direktoru-burnsun-havana-sendromuyla-ilgili-imalarini-reddetti-1051144308.html
https://tr.sputniknews.com/20210723/cia-direktoru-havana-sendromuna-yakalanan-200-abdlinin-yarisi-cia-gorevlisi-1045034390.html
https://tr.sputniknews.com/20211207/cia-direktoru-saclarim-rusyada-gorevliyken-beyazladi-1051532064.html
https://tr.sputniknews.com/20211001/havana-sendromu-hakkinda-ortbas-edilen-bilimsel-rapor-abdli-casuslari-circir-bocekleri-cildirtmis-1049423187.html
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abd, cia, havana sendromu

NYT: CIA, Havana sendromuna Rusya gibi dış güçlerin neden olması ihtimali bulunmadığı sonucuna vardı

13:47 20.01.2022 (güncellendi: 14:08 20.01.2022)
© REUTERS / Larry DowningCIA
CIA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Larry Downing
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İlkin eski Başkan Obama'nın Küba ile ilişkileri normalleştirdiği 2016'da Havana'ya konuşlandırılan ABD'li yetkililerde baş göstermesinden adını alan Havana sendromundan Rusya gibi hasım dış güçleri sorumlu tutan CIA'in en nihayetinde 'çevresel nedenler, teşhis edilmemiş tıbbi durumlar veya stresle açıklanabileceği' sonucuna ulaştığı belirtildi.
ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi, Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA), kapsamlı bir araştırmanın ara bulgularına dayanarak, Havana sendromu adı verilen gizemli rahatsızlık vakalarının çoğuna Rusya veya başka bir yabancı düşmanın neden olması ihtimalinin bulunmadığı sonucuna vardığını duyurdu.
CIA yetkililerinin gazeteye aktardığı araştırma raporuna göre hükümete bildirilen yaklaşık 1000 vakanın çoğu, 'çevresel nedenler, teşhis edilmemiş tıbbi durumlar veya stresle' açıklanabilir.
NYT, ara bulguların mağdurların çoğunu, özellikle de yıllardır kronik rahatsızlıklardan çeken eski ve görevdeki yetkilileri tatmin etmediğini yazdı.
Habere göre CIA, Viyana, Paris, Cenevre başta olmak üzere yurtdışında bulunan ABD'li diplomatlarla casusları ve onların ailelerini etkileyen durumun gerisinde dış güç olup olmadığına dair ipucu sunabilecek yaklaşık 24 açıklanamayan vakayla ilgili soruşturmasını devam ettiriyor.
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Gazeteye konuşan CIA yetkilileri, bu 24 vakaya ek olarak, önemli sayıda başka vakanın da açıklanamadığını söyledi. Gazeteye gönderdiği açıklamada, 'teşkilatın karmaşık bir meseleyi analitik titizlik, sağlam uzmanlık ve şefkat ile ele aldığını' dile getiren CIA Direktörü William Burns, 'teşkilat yetkililerinin gerçek belirtiler deneyimlediğini' vurguladı.
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Burns, "Bazı önemli ara bulgulara ulaşmış olsak da, işimiz bitmedi. Bu olayları araştırma ve ihtiyacı olanlara birinci sınıf bakıma erişim sağlama misyonumuza devam edeceğiz” dedi.
Meslekten diplomat CIA Direktörü, temmuzda NPR'a verdiği röportajda, Havana sendromundan rahatsızlananlar arasında çok sayıda CIA görevlisi ile aile üyesinin bulunduğunu, sendromun kasıtlı olarak çıkarıldığının kuvvetle muhtemel olduğunu, sorumlunun Rusya olabileceğini söylemişti.
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Ancak ekimde BuzzFeed, ABD hükümetiyle çalışan en seçkin uzmanların 2018'deki raporunun sendroma 'doğal' açıklama getirdiğini, fakat raporun örtbas edildiğini duyurmuştu. JASON Danışmanlık Grubu'nun Kasım 2018 tarihli raporunda, Havana sendromunun Küba'daki ilk 21 vakasından 8'inde kaydedilen rahatsızlık verici seslere, cırcır böceklerinin neden olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, semptomların mikrodalgalar veya ultrason ışınlarından kaynaklanması ihtimalinin bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştı.
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Havana sendromunun semptomları migren, mide bulantısı, hafıza kayıpları ve baş dönmesi olarak açıklanıyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu ay verdiği bir röportajda, 'Havana sendromunun ne olduğu veya kimin sorumlu olduğunu Washington'ın hâlâ bilmediğini' söyledi.
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