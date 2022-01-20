https://tr.sputniknews.com/20220120/omer-celik-rum-yonetimi-adini-cinayet-sebekesi-bir-teror-orgutuyle-yan-yana-yazdirdi-1052948655.html

Ömer Çelik: Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırdı

Ömer Çelik: Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırdı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T17:41+0300

2022-01-20T17:41+0300

2022-01-20T17:48+0300

ömer çelik

son dakika

türkiye

pkk

güney kıbrıs

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rum yönetimi, adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır" ifadesini kullandı.Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs'ın, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum aldığını belirtti.Rum yönetiminin bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

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ömer çelik, son dakika, pkk, güney kıbrıs