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Ömer Çelik: Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırdı
Ömer Çelik: Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırdı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:41+0300
2022-01-20T17:48+0300
ömer çelik
son dakika
türkiye
pkk
güney kıbrıs
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rum yönetimi, adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır" ifadesini kullandı.Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs'ın, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum aldığını belirtti.Rum yönetiminin bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
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Ömer Çelik: Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırdı

17:41 20.01.2022 (güncellendi: 17:48 20.01.2022)
© AA / Evrim AydınAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum almıştır. Rum yönetimi bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklemiştir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rum yönetimi, adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır" ifadesini kullandı.
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs'ın, PKK/PYD terör örgütüne temsilcilik açtırarak terör yandaşı bir tutum aldığını belirtti.
Rum yönetiminin bu tutumuyla hukuksuzluklarına bir yenisini eklediğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC her türlü terör faaliyetine gereken dersi verecek kararlılıktadır. Kıbrıs Türkü cinayet şebekeleriyle mücadele konusunda tarihe geçmiş deneyime sahiptir. Cinayet şebekesine ofis açtırmak ve faaliyet serbestisi vermek Rum yönetiminin hanesine yazılmıştır. Rum yönetimi adını cinayet şebekesi bir terör örgütüyle yan yana yazdırmıştır."
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